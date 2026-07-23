Ampliaron plazo de inscripción a PAES al 27 de julio por contingencia climática

Santiago, 21 de julio de 2026. Lluvia durante este dia martes en la Region Metropolitana. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 23 Jul. (ATON) -

Quienes aún no han efectuado su inscripción o no han completado el formulario de registro, deben hacerlo lo antes posible ingresando a acceso.mineduc.cl o demre.cl, rellenar todos los datos requeridos, seleccionar la sede de rendición e inscribir las pruebas de su interés.

De manera extraordinaria, el Comité Técnico de Acceso de la Subsecretaría de Educación Superior decidió ampliar el periodo de inscripción a la PAES regular 2026 hasta el lunes 27 de julio a las 13:00 horas debido a la emergencia climática.

Quienes aún no han efectuado su inscripción o no han completado el formulario de registro, deben hacerlo lo antes posible ingresando a acceso.mineduc.cl o demre.cl, rellenar todos los datos requeridos, seleccionar la sede de rendición e inscribir las pruebas de su interés.

Al finalizar, deben descargar su tarjeta de identificación y revisar cuidadosamente su inscripción. Las pruebas que ahí aparezcan serán las que podrán rendir el próximo 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre.

Además, los estudiantes que estén cursando 4º Medio deberán inscribir las PAES obligatorias de Competencia Lectora y Competencia Matemática 1 (M1), que ya vienen marcadas en el Portal de Inscripción.

Asimismo, deben considerar, al menos, una de las pruebas electivas: Ciencias y/o Historia y Ciencias Sociales. También, la prueba de Competencia Matemática 2 (M2), si la carrera a la que quieren postular la solicita. En cambio, las y los egresados de Enseñanza Media podrán seleccionar entre una y cinco pruebas.

La subsecretaria de Educación Superior, Fernanda Valdés, valoró la iniciativa tomada por el Comité Técnico de Acceso: Ante la contingencia climática que atraviesa el país, nuestra prioridad es dar tranquilidad a las familias y asegurar que nadie se quede fuera del proceso por problemas de conectividad o razones ajenas a su voluntad".

BECA PAES

En tanto, las personas que estén este año en 4º medio en un establecimiento municipal, de Servicio Local de Educación Pública (SLEP), de administración delegada o en un colegio particular subvencionado, podrán acceder a la Beca PAES, que les permitirá inscribirse a la PAES Regular sin pagar el arancel correspondiente.

También es el caso de las y los estudiantes de colegios particulares pagados con alguna situación de vulnerabilidad acreditada ante la Subsecretaría de Educación Superior.

Las y los jóvenes que hayan egresado de Enseñanza Media en 2025 o en años anteriores deberán pagar el arancel de inscripción, el que varía según la cantidad de pruebas que se seleccionen:

- 1 prueba: $17.500.

- 2 pruebas: $32.000.

- 3 pruebas o más: $46.500.

Al igual que en años anteriores, inscribiendo la PAES de Competencia Matemática 1 (M1), se podrá inscribir sin costo la PAES de Competencia Matemática 2 (M2) y viceversa. Para hacerlo efectivo, deberán seleccionar ambas pruebas en el portal de inscripción, ya que no se agregan automáticamente.

PRÓXIMOS PASOS

Otras fechas importantes del proceso son:

- 24 de septiembre: publicación de la Oferta Definitiva de Carreras, Vacantes y Ponderaciones para la Admisión 2027.

- 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre: aplicación de la PAES Regular 2026, Admisión 2027.

- 4 de enero de 2027: entrega de resultados de puntajes de la PAES Regular 2026, Admisión 2027.

- Del 4 al 7 de enero de 2027: etapa de postulación a las universidades, Admisión 2027.

- 18 de enero de 2027: entrega de resultados del proceso de selección a las universidades, Admisión 2027.

- Del 19 al 21 de enero de 2027: primera etapa de matrícula, Admisión 2027.

- Del 22 al 28 de enero de 2027: segunda etapa de matrícula, Admisión 2027.

Atton Chile