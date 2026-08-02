Angol suspende las clases por emergencia provocada por el sistema frontal

Nacimiento Domingo 2 de agosto de 2026 En distintos sectores de la comuna de Nacimiento se decretó alerta de evacuación SAE por la crecida de ríos como el Culenco que afectó el sector Los Guindos (Carlos Acuña/Aton Chile) - CARLOS ACUNA/ATON CHILE

Santiago 2 Ago. (ATON) -

La medida regirá para este lunes y martes buscando resguardar la seguridad de las comunidades educativas ante la emergencia que afecta a la comuna.

Las consecuencias del intenso sistema frontal que afecta a la Región de La Araucanía obligaron a suspender las clases en todos los establecimientos dependientes de la Dirección de Educación Municipal de Angol durante este lunes 3 y martes 4 de agosto.

La decisión fue adoptada debido a las complejas condiciones que enfrenta la comuna, donde las fuertes precipitaciones provocaron inundaciones, el desborde de ríos y problemas de conectividad que dificultan el desplazamiento de estudiantes, docentes y apoderados.

A través de un comunicado, la Dirección de Educación Municipal informó que "Se ha determinado la suspensión de clases para los días lunes 3 y martes 4 de agosto en todos los establecimientos educacionales dependientes de esta Dirección", con el objetivo de resguardar la seguridad de toda la comunidad educativa mientras continúan las labores de emergencia.

La institución también expresó su apoyo a las personas afectadas por el temporal. "Expresamos nuestra más sincera solidaridad con las familias que hoy enfrentan las consecuencias de esta emergencia", señaló en el documento.

Asimismo, destacó el trabajo realizado por las instituciones que han participado en la respuesta a la contingencia. "Valoramos y reconocemos el compromiso y el trabajo incansable que han desarrollado los funcionarios de la Ilustre Municipalidad de Angol, SENAPRED, el Cuerpo de Bomberos, el Ejército de Chile y todas las instituciones, equipos de emergencia, voluntarios y personas que se han sumado para brindar apoyo y asistencia a las familias afectadas", indicó.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad a mantenerse informada exclusivamente a través de los canales oficiales y a seguir las recomendaciones de los organismos de emergencia mientras continúan los efectos del sistema frontal en la comuna.