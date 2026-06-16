Anuncian comisión investigadora por ingresos de menores haitianos a Chile

Valparaiso, 13 de mayo 2026 Punto de prensa del diputado Benjamin Moreno Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 16 Jun. (ATON) -

Jefe de los diputados republicanos, Benjamín Moreno, indicó además que serán analizados al respecto los periodos de la expresidenta Michelle Bachelet y del exmandatario Gabriel Boric.

El jefe de la bancada de diputados del Partido Republicano, Benjamín Moreno, informó en redes sociales que impulsarán la creación de una comisión especial investigadora (CEI) para dilucidar la denuncia del ingreso irregular al país de cientos de niños, niñas y adolescentes haitianos bajo la figura de reunificación familiar.

El parlamentario oficialista señaló en su cuenta de "X" que "como bancada del Partido Republicano queremos anunciar que iniciaremos una CEI para esclarecer los hechos sobre la inmigración irregular de ciudadanos haitianos desde 2014 a la fecha, en especial en lo que respecta a niños y eventuales vulneraciones a los derechos fundamentales de estos".

Benjamín Moreno representante del distrito N°17 de la Región del Maule- añadió en ese comunicado que "esto incluirá los periodos de la expresidenta Bachelet hasta el ex presidente Boric Hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas a sumarse a esta iniciativa".

El caso fue destapado el lunes, cuando se supo que el Ministerio Público decidió abrir una investigación de oficio, dirigida a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, para recabar todos los antecedentes al respecto.

A partir de ello, se analiza la posible comisión de delitos en el ingreso masivo de menores de nacionalidad haitiana a territorio nacional en 2025. Y la investigación recayó en el fiscal Francisco Jacir Manterola.

Tales ingresos se realizaron en condiciones de deficiente control por parte de las autoridades correspondientes durante el año pasado, indicó la Fiscalía.

La información fue conocida a través de una publicación en un periódico digital de difusión nacional, en donde se señaló que la Contraloría General de la República habría identificado que cientos de menores de edad habrían ingresado al país acompañados por adultos en vuelos chárter.

Los traslados aéreos fueron autorizados por la Dirección General de la Aeronáutica Civil, y la relación de los NNA con esos adultos no habría sido verificada por las autoridades competentes durante el viaje ni al momento de ingreso al país.