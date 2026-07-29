Anuncian desvíos en avenida Andrés Bello por obras de nueva línea eléctrica

Santiago, 29 de julio de 2026. El seremi de Energia RM, Ignacio Tapia; seremi de Transportes y Telecomunicaciones RM, Gonzalo Cuevas; y el gerente zonal de STM, Jorge Villar, informan en terreno el inicio de las obras de transmision subterranea del - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 29 Jul. (ATON) -

Los trabajos corresponden a una línea de transmisión subterránea de 2,6 kilómetros que conectará las subestaciones Providencia y Vitacura, reforzando el suministro para más de 200 mil hogares del sector nororiente de Santiago.

El Seremi de Energía de la Región Metropolitana, Ignacio Tapia; el Seremi de Transportes y Telecomunicaciones RM, Gonzalo Cuevas; y el gerente zonal de STM, Jorge Villar, informaron las medidas de gestión de tránsito que comenzarán a aplicarse por el inicio de las obras de una línea de transmisión eléctrica subterránea del Proyecto Providencia.

La iniciativa, ejecutada por STM, empresa de Grupo Saesa, contempla una línea de transmisión subterránea de 2,6 kilómetros que conectará la futura Subestación Providencia con la Subestación Vitacura, ubicada en Las Condes.

La obra permitirá fortalecer la capacidad y resiliencia del sistema eléctrico del sector nororiente de la capital, el cual está sobre exigido por el rápido crecimiento de la ciudad.

Ignacio Tapia, Seremi de Energía RM, señaló que esta obra permitirá reforzar el sistema eléctrico y así asegurar la energía de más de 200 mil hogares en las comunas de la zona nororiente de Santiago, entregando mayor seguridad y continuidad al suministro .

Jorge Villar, gerente zonal de STM, sostuvo que estamos iniciando una obra estratégica para el desarrollo eléctrico de la capital, con tecnología subterránea Tunnel Liner, que permite reducir la intervención en superficie e integrarse de mejor manera al entorno urbano. Nuestro compromiso es mantener una comunicación permanente con la comunidad y las autoridades durante todo el desarrollo de los trabajos .

Desde el viernes 31 de julio a las 23:00 horas se reducirá temporalmente la capacidad vial en Avenida Andrés Bello, entre Antonio Bellet y Nueva Tajamar. Durante los trabajos se mantendrán dos pistas habilitadas por sentido y se aplicarán ajustes de circulación para resguardar la seguridad de peatones, conductores y usuarios del sector.

Gonzalo Cuevas, Seremi de Transportes y Telecomunicaciones RM, indicó que las obras de esta línea de transmisión implican una reducción de capacidad en Av. Andrés Bello entre Antonio Bellet y Nueva Tajamar, manteniendo siempre disponibles dos pistas por sentido durante toda la construcción .

También hemos trabajado de manera coordinada con la UOCT y aplicaciones como Waze y Google Maps para que la comunidad pueda planificar mejor sus desplazamientos con la mayor seguridad posible , aseguró.

Durante la actividad, se llamó a la ciudadanía a planificar los traslados con anticipación, respetar la señalización y revisar las actualizaciones disponibles en aplicaciones de navegación.

Las medidas fueron coordinadas con las autoridades competentes para minimizar los impactos durante la ejecución de esta obra clave para el desarrollo energético urbano.

Principales medidas informadas:

-Reducción de capacidad en Av. Andrés Bello, entre Antonio Bellet y Nueva Tajamar, con dos pistas por sentido.- Suspensión del viraje a la izquierda desde Av. Andrés Bello hacia Puente Los Leones.-Uso preferente de virajes en Pedro de Valdivia y Padre Letelier.-Bucarest operará en un solo sentido hacia el norte, entre Av. Andrés Bello y Providencia.-Antonio Bellet invertirá su sentido de circulación mientras duren las obras.