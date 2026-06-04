Apariencia física y edad: El 53% de mujeres sufre discriminación en el comercio

Valparaiso, 29 de mayo 2026 Alza en la tasa de desempleo en mujeres, llegando al 10,5 por ciento Dragomir Yankovic/Aton Chile - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 4 Jun. (ATON) -

La encuesta "Mujer y Consumo" del Sernac detectó situaciones de discriminación en el último año en el comercio, al momento de comprar un producto o contratar un servicio.

Más de la mitad de las mujeres que respondieron la "Encuesta Mujer y Consumo" del Sernac señalaron haber sido discriminadas en el último año por el comercio, al momento de comprar un producto o contratar un servicio.

Se trata de la quinta versión de esta consulta realizada por el Servicio a las mujeres del país, cuyo propósito es conocer sus experiencias de consumo y poder elaborar acciones tendientes a proteger sus derechos como consumidoras.

Este año la encuesta "Encuesta Mujer y Consumo 2026" se realizó durante el mes de marzo, en el marco del mes del "Día Internacional de la Mujer", vía online en el sitio web institucional.

La directora nacional (s) del Sernac, Carolina González, junto con valorar la participación y el aporte entregado por las participantes, indicó que el objetivo de esta iniciativa es visibilizar las experiencias y las barreras que enfrentan las mujeres en su rol de consumidoras, enfocándose en la discriminación de género y las malas prácticas del mercado.

"A través de esta acción buscamos reforzar el compromiso del SERNAC con la equidad de género, y a la vez nos entrega insumos muy relevantes para la formulación de políticas y acciones de protección más inclusivas", resaltó la autoridad.

PRINCIPALES CONCLUSIONES

Al analizar el total de las respuestas recibidas, un 53% afirma haberse sentido discriminada durante el último año en el comercio por ser mujer al momento de comprar un producto o contratar un servicio.

Consultadas respecto de las acciones que tomaron las mujeres al sentirse discriminadas, un 71% indicó no haber hecho nada.

Sobre las razones de esto, señalan que "no valdría la pena o no permitiría obtener una solución" (62%); seguida de "el sistema de reclamo es demasiado complicado o burocrático" (38%); mientras que la tercera opción es "no sabía cómo reclamar (37%). Adicionalmente, un 13% indica que no reclamó por sentirse intimidada por la empresa.

Sólo un 21% de las mujeres que se sintió discriminada tomó alguna acción. De este porcentaje, un 55,3% optó por reclamar directamente a la empresa involucrada, mientras que un 25% recurrió al Sernac.

Además, la apariencia física aparece como el principal motivo de discriminación (51%), seguida por la edad (40%). Ambas categorías reflejan la persistencia de estereotipos vinculados a los estándares de belleza, la imagen corporal y las distintas etapas del ciclo de vida, elementos que continúan influyendo en la manera en que las mujeres son tratadas al comprar productos o acceder a servicios.

Asimismo, un 28% señaló haber experimentado discriminación relacionada con su estado civil, lo que podría evidenciar la permanencia de prejuicios asociados a determinados roles o situaciones personales.

Al analizar los mercados donde más se sienten discriminadas, las encuestadas mencionan a las ferreterías (40%), seguidas de las isapres y servicios financieros, ambos con un 38%.