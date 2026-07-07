Aprueban proyecto que facilita creación de colegios particulares subvencionados

Valparaiso, 7 de julio 2026 La ministra de Educación, Maria Paz Arzola, y el ministro Segpres, Jose Garcia, en la Sesion de la Camara de Diputados Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 7 Jul. (ATON) -

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó un proyecto que busca facilitar la creación de establecimientos educacionales particulares subvencionados, con el fin de contar con una mejor y más amplia oferta de matrícula, que asegure la continuidad y estabilidad del servicio educativo.

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó un proyecto que busca facilitar la creación de establecimientos educacionales particulares subvencionados, con el fin de contar con una mejor y más amplia oferta de matrícula, que asegure la continuidad y estabilidad del servicio educativo.

La propuesta se originó en el Senado como respuesta a la falta de cupos en el Sistema de Admisión Escolar (SAE) y a la crisis de infraestructura y calidad que afecta al sistema educativo actual.

La ministra de Educación, María Paz Arzola, señaló que esta iniciativa propone mantener una legislación dinámica que se sustenta en la eliminación de las restricciones que "hoy dificultan la creación y expansión de proyectos educativos".

Para ello, permite el arriendo de inmuebles donde funcionen los establecimientos educacionales, amplía plazos para la adquisición de inmuebles por parte de sostenedores y actualiza las normas transitorias, manteniendo los estándares de infraestructura y de reconocimiento oficial.

Asimismo, la iniciativa reemplaza "una lógica centrada exclusivamente en la existencia de vacantes por una mirada que permita responder mejor a las necesidades de cada región y comuna".

De esta forma, se elimina el requisito de tener "una demanda insatisfecha" para que los establecimientos educacionales particulares accedan a la subvención; establece la obligación del Mineduc de publicar y actualizar periódicamente información sobre la demanda educacional y contempla herramientas excepcionales para asegurar la continuidad del servicio educativo en casos de emergencia.

Junto con ello, incorpora mecanismos para fortalecer la calidad de la gestión educativa, permitiendo que sostenedores con desempeño medio o alto puedan celebrar convenios de administración con otros establecimientos educacionales, con el objetivo de fortalecer su gestión y contribuir al mejoramiento de la calidad educativa.

También, busca regular casos en que se puedan transferir la calidad de sostenedor, resguardando la continuidad del servicio educativo y del proyecto educativo institucional. Y se posibilita la fusión de establecimientos educacionales de un mismo sostenedor.

Finalmente, fortalece las herramientas de gestión de los SLEP, facultándolos para celebrar convenios de administración con organismos públicos o entidades sin fines de lucro, manteniendo la responsabilidad ante la Superintendencia de Educación y resguardando los derechos laborales de las y los trabajadores involucrados.