Apuestas online: Comisión de Economía del Senado cita a ministro de Hacienda

Valparaiso, 2 junio 2023. Tematicas sitios de apuestas deoprtivas online. Raul Zamora/Aton Chile - RAUL ZAMORA/ATON CHILE

Santiago 10 Jun. (ATON) -

Los senadores acordaron citar a Jorge Quiroz para que entregue explicaciones sobre los fundamentos y alcances de la medida adoptada por el SII (cobrar impuestos), considerando que la Corte Suprema calificó esta actividad como ilegal.

En el marco de las casas de apuestas y luego de la exposición del director del SII y del intercambio con los integrantes de la comisión, los senadores acordaron citar al ministro de Hacienda para que entregue explicaciones sobre los fundamentos y alcances de la medida adoptada por el servicio, considerando que existen contradicciones con respecto a la jurisprudencia de la Corte Suprema, que ha calificado esta actividad como ilegal.

Asimismo, se acordó citar a la Superintendencia de Casinos de Juego para conocer su evaluación sobre la situación y se resolvió enviar un oficio a la Corte Suprema solicitando un pronunciamiento respecto de la eventual contradicción entre los fallos del máximo tribunal sobre las plataformas de apuestas online y la resolución emitida por el Servicio de Impuestos Internos.

El presidente de la comisión, senador Gastón Saavedra, señaló que nosotros no concordamos ni estamos de acuerdo con las opiniones emitidas por el director del Servicio de Impuestos Internos, por lo mismo, acordamos oficiar a la Corte Suprema para que nos explique cómo evalúan, o ponderan la resolución del SII y el fallo que emitió la Corte, en donde establece que este tipo de acciones por las plataformas son ilícitas .

Por su parte, el senador Ricardo Celis manifestó que hemos recibido una exposición tozuda desde el director del SII respecto a los hechos de dar legalidad a una situación ilegal -como son las apuestas online - con el cobro de impuesto, una fijación arbitraria .

Entonces, hemos solicitado la presencia del ministro de Hacienda, de quien depende el Servicio de Impuestos Internos y además la presencia de la Superintendencia de Casinos , agregó Celis.

El senador Diego Ibáñez, en tanto, lamentó que el Servicio de Impuestos Internos pretenda regularizar y legalizar para cobrarles impuestos a actividades que no están justamente amparadas bajo el ordenamiento jurídico .

Esto es lo mismo que el día de mañana a quien vende de forma ilegal comida en la calle o a quien apuesta en carreras de perros, se les cobre por esa actividad. Es lo mismo que el día de mañana al narcotráfico o al sicariato se les cobre un impuesto por esa actividad , finalizó.