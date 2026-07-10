Araya por acuerdo del PPD: "Si llegué a un compromiso, lo voy a cumplir"

Archivo - Chile.- Senador Araya no se cierra a apoyar megarreforma: "Podría ser beneficiosa" - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE - Archivo

Santiago 10 Jul. (ATON) -

El senador del Partido por la Democracia (PPD), Pedro Araya, respaldó el acuerdo alcanzado con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en el marco de la discusión sobre la megarreforma.

El senador del Partido por la Democracia (PPD), Pedro Araya, respaldó el acuerdo alcanzado con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en el marco de la discusión sobre la megarreforma.

En conversación con Duna, Araya señaló que las críticas a este acuerdo "refleja una vez más el infantilismo de buena parte de la oposición de no entender el problema que se está viviendo. Buena parte de la oposición sigue enfrascada en una trinchera ideológica y otro sector está en pelea interna, y al final del día lo único que veíamos es que la megarreforma seguía avanzando a paso firme sin lograrse cambios estructurales".

El legislador sostuvo que "desde que comenzó la reforma señalé que la oposición tenía que tener sentido de realidad. La oposición tiene 24 senadores, el Gobierno 26 y con eso aprueba todo. Era necesario con esa logíca sentarse al Gobierno y decirle "es cierto, ustedes van a aprobar la megarreforma, pero necesitan que tenga apoyo de la centro-izquierda".

Araya defendió que "es un buen acuerdo porque había un escenario que el Gobierno aprobaba la invariabilidad como la había planteado en un plazo de 25 años para inversiones de 50 millones de dólares y lo que se hace acá es bajar los años".

Y dijo ser "un hombre de palabra. Si llegué a un compromiso, lo voy a cumplir. La única manera de no cumplirlo es que el Gobierno al momento de materializar la indicación, no cumpla con lo acordado".

Además, recalcó que le han "dicho al Gobierno que, ya que avanzamos en invariabilidad, tratemos de avanzar en una mejora de lo que ellos están proponiendo en la normativa medioambiental".