Araya critica falta de coordinación de oposición frente a la megarreforma

Valparaiso, 25 de noviembre 2025 Pedro Araya durante la sesión del Senado Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 23 Jun. (ATON) -

El senador Pedro Araya (PPD) sostuvo que "la oposición no ha sido capaz de tener una postura en conjunto respecto de cómo abordar la megareforma".

El senador Pedro Araya (PPD) criticó la falta de coordinación de la oposición frente a la megarreforma impulsada por el Gobierno.

En conversación con Radio Pauta, Araya dijo que "estamos tratando de hacer que una reforma de esta envergadura, que tiene una serie de complicaciones de carácter técnico, podamos tener un acuerdo de forma tal que esta reforma sea apoyada transversalmente, que efectivamente se constituya en un punto de inflexión para el despegue de la economía chilena".

El parlamentario sostuvo que "Chile no está creciendo al ritmo que necesita crecer para financiar el gasto fiscal, para darle estabilidad, para mejorar la calidad de vida de todos. Entonces, yo creo que en esto no hay que hacer caricaturas, lo que tiene que existir es una discusión seria respecto de cuáles son los reales efectos de las medidas que propone el Gobierno".

En esta línea, señaló que "el llamado al Gobierno del Presidente Kast es a sacarle la pata al acelerador, buscar este consenso, porque al final del día si el logra este consenso va a lograr el objetivo que le está diciendo a los chilenos".

Por otro lado, el senador planteó que el PPD debe tener una postura distinta a la de la oposición. "Lo que nosotros tenemos que tener es una postura de mostrarnos capaces de dialogar, de poder discutir con el Gobierno, de hacer propuestas concretas respecto de cómo poder avanzar en una negociación de este tipo. En la práctica poder llegar con el Gobierno a una negociación respecto a los temas estructurales".

Araya criticó que "esto partió con un portazo inicial que dieron el Frente Amplio y el Partido Comunista diciendo que la reforma se rechazaba sí o sí a todo evento. A esto se pliega parte importante del Partido Socialista y el PPD con la Democracia Cristiana quedan un poco en el aire respecto a cómo abordar la negociación".

"La oposición no ha sido capaz de tener una postura en conjunto respecto de cómo abordar la megareforma (...) aquí no existe un documento único y una forma de cómo enfrentar la negociación y eso ha debilitado la posición que tiene la oposición en esta materia", añadió.

El legislador indicó que "lo que uno hubiera esperado es que el Socialismo Democrático tuviera una postura en conjunto, que hubiera sido el bloque completo haciendo una propuesta, sentándose a la mesa, buscando el acuerdo".

Y argumentó que "esta megarreforma es la posibilidad que el Socialismo Democrático se pueda redibujar y la gente pueda entender qué nos diferencia con el Frente Amplio".