Araya tras fallido acuerdo: "El gobierno traicionó las confianzas"

Valparaiso, 8 de julio 2026 El senador Pedro Araya en la sesion del Senado Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 13 Jul. (ATON) -

El senador del Partido por la Democracia (PPD), Pedro Araya, defendió el seguir negociando con el Gobierno en el marco de la megarraforma, pese al fallido acuerdo con el ministro de Hacienda, Jorque Quiroz.

El senador del Partido por la Democracia (PPD), Pedro Araya, defendió el seguir negociando con el Gobierno en el marco de la megarraforma, pese al fallido acuerdo con el ministro de Hacienda, Jorque Quiroz.

En conversación con Desde La Redacción de La Tercera, Araya señaló que "como senador vamos a seguir conversando con todos los ministros que sea necesario conversar, pero en este minuto cómo escaló de un tema económico a uno político, estamos conversando directamente lo de la megarreforma con el ministro Alvarado".

El parlamentario dijo que le ha manifestado a Alvarado que "sentía que el Gobierno había faltado a su palabra y al compromiso que había tomado con nosotros al momento de acordar la invariabilidad tributaria".

En esta línea, afirmó que "efectivamente alteraron claramente las confianzas que uno puede tener con el Ejecutivo. Yo quiero decir que hoy día prefiero entenderme con el ministro Alvarado, no con el ministro Quiroz".

Prefiero hablar con el ministro Alvarado, con quien tiene la conducción política del gobierno, porque además entendemos que él es el que va a tener que tratar de arreglar este enredo que se armó y solucionar el problema que generó el ministro Quiroz", precisó.

El legislador aseguró que el gobierno traicionó las confianzas y planteó que "el problema que tiene el ministro Alvarado, y se lo hice ver, que con la jugada del ministro Quiroz lo que hace es debilitar y dinamitar las confianzas en el Ejecutivo. Entonces, yo no estoy disponible a sentarme si es que no hay un compromiso por escrito, con tiempos claros, respecto de cuándo se va a rebajar el impuesto específico a los combustibles".

Soto indicó que "aquí lo que hay es un compromiso firmado por el ministro en el Interior, donde se señala que se va a rebajar el impuesto específico a los combustibles, se va a enviar el proyecto que aborda este tema en tal fecha, estamos disponibles a sentarnos a esa mesa de conversación .

En cuanto a las críticas de la oposición sobre las negociaciones, el senador dijo que "el problema está en que todos estuvieron negociando y no pudieron llegar a buen puerto a esas negociaciones por diferentes razones, por las peleas internas que tenían los partidos, porque no se lograron poner de acuerdo y qué es lo que se le estaba pidiendo al gobierno y otras cosas .

En esto probablemente los senadores del PPD tuvimos una metodología que funcionó, que era centrarnos en dos o tres cosas que nos preocupaban y centrar la negociación en esos puntos y no en el resto de la megarreforma , sentenció.