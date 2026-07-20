La Serena, 21 de julio de 2026. Alud de barro y piedras corto a Chile en dos en el km 499 de la ruta 5 norte. Sociedad concesionaria ruta del algarrobo trabaja con maquinarias pesada para habilitar al menos una via. Alejandro Pizarro/Aton Chile - Alejandro Pizarro/Aton Chile

Santiago 21 Jul. (ATON) -

El diputado por la Región de Antofagasta, Jaime Araya (IND-PPD), ofició al ministro del Interior, Claudio Alvarado, para adoptar medidas para coordinar la respuesta del Estado frente a los graves daños provocados por el sistema frontal en distintos tramos de la Ruta 5 Norte.

El diputado por la Región de Antofagasta, Jaime Araya (IND-PPD), ofició al ministro del Interior, Claudio Alvarado, para adoptar medidas para coordinar la respuesta del Estado frente a los graves daños provocados por el sistema frontal en distintos tramos de la Ruta 5 Norte, con el objetivo de resguardar la conectividad y garantizar la continuidad del abastecimiento hacia las regiones.

El parlamentario advirtió que las interrupciones en la principal vía terrestre que conecta el centro y norte de Chile podrían afectar el transporte de alimentos, combustibles, medicamentos y otros insumos esenciales, por lo que enfatizó la necesidad de actuar de manera preventiva antes de que se produzcan problemas de abastecimiento o alzas injustificadas de precios.

No podemos esperar a que exista una situación de desabastecimiento para recién reaccionar. El Estado debe anticiparse, coordinar a las instituciones competentes y garantizar que esta emergencia no termine afectando el bolsillo ni la calidad de vida de las familias del norte de Chile , señaló Araya.

En el oficio, el diputado solicita al Ministerio del Interior liderar una coordinación inmediata con los ministerios de Obras Públicas, Transportes, Economía y Agricultura, además de las delegaciones presidenciales, el Gobierno Regional, los municipios, las policías y los demás organismos competentes para enfrentar los efectos de la emergencia.

Asimismo, plantea una serie de medidas concretas, entre ellas, la definición de rutas alternativas para el transporte de carga, la priorización del tránsito de camiones con productos esenciales, la implementación de un plan de contingencia para asegurar la continuidad de la cadena logística, el monitoreo permanente del abastecimiento y de los precios para prevenir eventuales casos de especulación, además de evaluar alternativas de transporte marítimo, ferroviario o aéreo en caso de que la Ruta 5 Norte permanezca interrumpida.

El parlamentario también pidió reforzar la presencia de Carabineros en las rutas habilitadas, designar una autoridad responsable de informar diariamente el estado de la conectividad y del abastecimiento, y conformar una mesa de coordinación permanente entre las regiones afectadas mientras se mantenga la emergencia.

Las familias ya enfrentan un alto costo de vida y no pueden seguir asumiendo las consecuencias de una respuesta tardía. Hoy la prioridad debe ser anticiparse, coordinar a las instituciones y asegurar que los productos esenciales lleguen oportunamente a todas las regiones del norte del país , concluyó Araya.