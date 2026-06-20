Arica exporta tomates a Argentina con primer envío de más de 23 toneladas

Santiago 8 de abril 2026. Alza del IPC de marzo afecta a alimentos como el tomate, subiendo en un 17 por cuento su precio. Dragomir Yankovic/Aton Chile - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 20 Jun. (ATON) -

Al alza desde el año 2024 ha ido la venta al vecino país de ese producto, que es cultivado en el Valle de Azapa.

Con un cargamento de más de 23 toneladas de tomates rumbo a Argentina, la Región de Arica y Parinacota dio inicio a una nueva temporada de exportaciones que consolida el posicionamiento de sus productos en mercados internacionales.

La actividad fue encabezada por el subsecretario de Agricultura, Francesco Venezian, junto al delegado presidencial regional, Cristian Sayes, y al seremi de Agricultura, Jorge Heiden.

El envío consideró 28 pallets, equivalentes a 1.372 cajas y un total de 23.324 kilos de tomates con destino a Argentina.

Este proceso se enmarca en el incremento sostenido de las exportaciones regionales a Argentina de ese producto, uno de los principales de la región y que de manera esencial es cultivado en el Valle de Azapa.

"A la fecha, ya llevamos 150 embarques de tomates desde Arica hacia Argentina, con productos de primera calidad", explicó el subsecretario Venezian.

La apertura del mercado argentino en 2024 marcó un hito para el sector exportador regional, permitiendo el envío de más de 5,4 millones de kilos de tomate.

Durante el año 2025 la tendencia fue en aumento, registrando 8.530.645 de kilos exportados, equivalentes a 450 camiones.

En este período, el Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, realizó 374 inspecciones en origen y emitió las respectivas planillas de despacho.

Las salidas se efectúan principalmente por los puntos de control de las regiones de Valparaíso y de Los Lagos, mientras que junio y julio concentraron los mayores volúmenes de inspección.

Durante su despliegue en la Región de Arica y Parinacota, el subsecretario Venezian supervisó el funcionamiento de la barrera sanitaria de Cuya, punto estratégico del SAG para evitar el traslado hacia el sur del país de plagas como la mosca de la fruta y el ingreso de productos agrícolas ilegales.