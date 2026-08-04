Arrau advierte grave deterioro de la infraestructura carcelaria

Santiago, 17 de junio de 2026. El Presidente de la Republica, Jose Antonio Kast, encabeza firma del Acuerdo Marco de Cooperacion para acelerar el Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria, entre los ministerios de Justicia y DD.HH., Seguridad - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 4 Ago. (ATON) -

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, advirtió sobre el grave deterioro de la infraestructura carcelaria y detalló que existe un hacinamiento de cerca del 150%.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, advirtió sobre el grave deterioro de la infraestructura carcelaria y detalló que existe un hacinamiento de cerca del 150%.

En conversación con Radio Agricultura, Arrau afirmó que "hoy día tenemos un nivel de hacinamiento de sobrepoblación de cerca del 150% en promedio"

Tenemos una infraestructura penitenciaria en una gran proporción, muy obsoleta, muy deteriorada, a niveles críticos. Me ha tocado recorrer ya algunas decenas de cárceles , afirmó.

El secretario de Estado relató que "uno va y da pena el estado de las cárceles, no solamente de los pabellones de los presos, los patios, sino que también las cuadras de los gendarmes. Todo tipo de infraestructura muy deteriorada. Vemos recintos penitenciarios que los gendarmes tienen que sacar catres para hacer rejas, ese es el nivel de pobreza y deterioro que tenemos en nuestras cárceles".

En esa línea, sostuvo que "hay un abandono histórico por parte del Estado, no solamente de las cárceles, sino que también de Gendarmería de Chile".

"Han habido casos de corrupción y por eso se ha tomado la decisión de transformar a Gendarmería de un servicio público regular a una institución policial y que impide que tengan, por ejemplo, asociaciones de funcionarios o sindicatos. Hoy día son una institución policial, no deliberante, disciplinada , señaló.

Por otro lado, Arrau recordó que el Presidente Kast anunció un plan de construcción de 20.000 nuevas plazas. Esto toma tiempo. Pero iniciar la construcción, las licitaciones de nuevas cárceles .

El próximo año se iniciaría la construcción en Copiapó, de la cárcel Arenal. En Calama también se levantó la licitación , indicó.