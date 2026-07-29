Santiago, 17 de junio de 2026. El Presidente de la Republica, Jose Antonio Kast, encabeza firma del Acuerdo Marco de Cooperacion para acelerar el Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria, entre los ministerios de Justicia y DD.HH., Seguridad - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 29 Jul. (ATON) -

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, anunció una inversión superior a US$3.000 millones para habilitar 20.000 nuevas plazas y enfrentar el hacinamiento, el aumento de reclusos extranjeros y el avance del crimen organizado.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, advirtió que Chile enfrenta un nivel histórico de hacinamiento en las cárceles, con una población penal extranjera que se ha quintuplicado en la última década, por lo que se impulsará un plan de inversión superior a los US$3.000 millones para crear 20.000 nuevas plazas penitenciarias.

En entrevista con Radio Duna, el secretario de Estado comentó que en las cárceles existe una cifra récord de reclusos extranjeros. Pasamos de 2.000 a 10.000 en 10 años, pero además tenemos otras 60.000 personas en régimen abierto, en arrestos domiciliarios, con tobilleras. Tenemos cerca de un 150% de hacinamiento , aseguró.

Y reconoció que "resolver esto va a tomar tiempo, por lo mismo el Presidente anunció un plan de construcción de cárceles por más de 3.000 millones de dólares, para 20.000 plazas nuevas .

La construcción del penal El Arenal en Copiapó debería comenzar en 2027, mientras que el centro penitenciario de Calama se encuentra en licitación , contó Arrau y agregó que el Gobierno busca ampliar el penal de Antofagasta, el de Alto Hospicio en Tarapacá y varias cárceles más".

Añadió que el gobierno anterior dejó aprobada una ley bastante positiva en términos del fast track para poder ampliar recintos penitenciarios que esperamos utilizarlo bastante, ahí necesitamos ayuda y estamos trabajando .

El objetivo también es aumentar las cárceles de máxima seguridad. Cuando hablamos de que tenemos un nivel de población extranjera y nivel ligado a crímenes organizados muy alto, tenemos que tener estos regímenes mucho más duros en los cuales queremos seguir avanzando con el tiempo, ir restringiendo las cosas que se ingresan a la cárcel y que tengamos una cárcel más dura de lo que hay hoy día , afirmó.

E indicó que estamos avanzando, llegamos a tres cárceles con máxima seguridad implementado, esperamos a fin de año llegar con cuatro. Lo ideal es que las cárceles estén lejos de los centros urbanos .

Sobre lo mismo, se refirió a la polémica con el alcalde de Santiago, Mario Desbordes por la ampliación de Santiago 1: Es irreemplazable porque está el Centro de Justicia ahí, es un búfer de todas las personas que tienen que ir a control o que tienen que ir a su juicio".

Santiago está dentro de la planificación, pero tiene sus bemoles. Hoy día hay algunos recursos interpuestos y yo lo que creo que eso se va a ir demorando y por mientras habrá que avanzar más rápidamente con ampliación, porque la ampliación tiene su fast track de recintos penitenciarios que ojalá estén fuera de los centros urbanos", aseveró.

Y esbozó que es viable un plan B no solo Rancagua, sino que el mismo Copiapó que parte ahora a hacer una segunda fase, en la quinta región nos urge un centro penitenciario de gran volumen no en la zona costera porque la salinidad efectivamente es un gran enemigo que deteriora las cárceles".

Hay muchos recintos penitenciarios muy deteriorados ( ) y esos recintos en el mediano y largo plazo hay que cerrarlos y reemplazarlos por centros más modernos y más grandes", finalizó.