Arrau confirma salida de los subsecretarios: "Es normal cuando hay cambios"

Valparaiso, 15 de abril 2026 La ministra de Seguridad Publica, Maria Trinidad Steinert, el subsecretario de Seguridad Publica, Andres Jouannet, y la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Quintana, en la Camara de Diputados tras la comision de - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 2 Jun. (ATON) -

Andrés Jouannet y Ana Victoria Quintana fueron designados en el cargo por el Presidente José Antonio Kast, junto con la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, a quien el mandatario le pidió la renuncia el 19 de mayo

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, confirmó la salida de los subsecretarios Andrés Jouannet y Ana Victoria Quintana, tras una reunión en que les comunicó la medida que calificó como "normal".

Al término de la reunión, que se realizó en la cartera a las 8 horas, Arrau declaró que "es normal que cuando hay cambios en los ministerios, hay cambio en los focos y gestión".

En el exterior del ministerio, Arrau añadió que "estamos en proceso de readecuación y, como he dicho, estamos todos en constante evaluación".

Jouannet estaba a cargo de la Subsecretaría de Seguridad, mientras que Quintana dirigía la de Prevención del Delito.

Ambos fueron designados en el cargo por el Presidente José Antonio Kast, junto con la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, a quien el mandatario le pidió la renuncia el 19 de mayo y la reemplazó por Arrau.

Hoy en la tarde, en sesión especial, la Sala del Senado analizará el estado de seguridad del país. A la actividad asistirá Arrau, quien expondrá sobre sus planes y el diagnóstico de la situación.

En la sesión, que fue programada previo al ajuste ministerial del 19 de mayo, el ministro se referirá a los anuncios realizados por el Presidente Kast en su Cuenta Pública de ayer, como los despliegues y copamientos en barrios conflictivos.