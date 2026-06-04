Arrau dice que Steinert le entregó un plan de seguridad bastante acabado"

Santiago 4 de junio 2026. Se lleva a cabo un operativo conjunto entre Carabineros y la Policía de Investigaciones, orientado a la fiscalizacion de personas en situacion migratoria irregular y al combate del comercio ilegal en el sector. Diego - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 4 Jun. (ATON) -

Ministro de Seguridad Pública salió al paso de polémica desatada por la exsubsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, quien aseguró que el texto lo tenía Interior.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, aseguró que su antecesora, Trinidad Steinert, le entregó un "documento bastante completo" sobre la materia al momento del traspaso de la cartera.

El secretario de Estado señaló esto debido a que la exsubsecretaria de Prevención del Delito -Ana Victoria Quintana, a quien él sacó del puesto- declaró en una entrevista al podcast "Cómo te lo explico" que siempre existió un Plan de Seguridad, que el documento fue recibido por el Ministerio del Interior, que encabeza Claudio Alvarado, y que "ahí quedó".

"Yo recibí por parte de la ministra (Steinert) una versión tres de un documento bastante completo, al cual, por supuesto, los nuevos equipos le hicimos algunos ajustes, pero mantuvimos los tres ejes", planteó Martín Arrau.

Y agregó que "los pilares sufrieron algunas modificaciones, y eran siete también. Los cambiamos a focos de gestión, pero había un trabajo avanzado".

Según Martín Arrau, existía una avanzada versión del plan que él presentó esta semana a la Sala del Senado en dos sesiones especiales, el martes y el miércoles.

De acuerdo al ministro, "nosotros no creemos en la refundación a partir de cero, sobre todo cuando hablamos de temas de seguridad pública. La estrategia, lo que hay que hacer, está bastante descrito en la literatura".

El sucesor de Trinidad Steinert precisó que "este país ha tenido muchos planes y políticas antes. Hay que tomar lo mejor de cada uno de ellos y ponerle mucha energía y gestión para que esto funcione".

Y al final, cuando fue consultado por qué el plan no fue oficializado pese a que lo tenía Interior, según Ana Victoria Quintana, Martín Arrau respondió "no sé, tendría que preguntárselo a la exministra, quien como dije me entregó un plan en versión número tres, bastante acabado, que tomamos como base para elaborar lo que presentamos en el Congreso".