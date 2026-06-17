Arrau dio inicio a nuevo copamiento policial en el Metro, ahora en la Línea 1

Santiago, 17 de junio de 2026. Pelea entre familiares durante fiscalizacion de Carabineros en el Metro Republica, en el marco del operativo denominado, Copamiento Metro. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 17 Jun. (ATON) -

El ministro dio la partida al copamiento a las 6.30 horas de este miércoles en Baquedano, donde abordó el tren subterráneo y se dirigió a estación República para verificar el despliegue policial que busca transmitir seguridad a los capitalinos.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, dio inicio hoy a un nuevo copamiento en el Metro de Santiago, esta vez en la Línea 1 y los paraderos de buses asociados. El operativo se encuentra en pleno desarrollo durante esta mañana y en la tarde se espera un balance de las autoridades.

Arrau dio la partida al copamiento a las 6.30 horas de este miércoles en Baquedano, donde abordó el tren subterráneo y se dirigió a estación República para verificar el despliegue policial que busca transmitir seguridad a los capitalinos.

"Línea 1 del Metro es fundamental, un eje de transporte público muy importante, se movilizan cientos de miles de personas y cualquier trastorno, cualquier inseguridad que haya, afecta precisamente a esas personas que van al trabajo o en la tarde vuelven a sus casas", declaró el ministro.

"Esto se hace con unidades especializadas, radiopatrullas y otras, no quita dotación en unidades territoriales, entonces, son puntos focalizados de unidades que están en Carabineros para esto, para hacer servicios especiales", añadió Arrau.

En cuanto a los ataques al transporte público, dijo que "se está tramitando un proyecto de ley muy importante para desincentivar y aumentar las penas a quienes efectivamente entorpezcan el tránsito en las vías férreas y en diferentes medios de transporte como el Metro, no solamente en Santiago, sino que también en Valparaíso y Biobío".