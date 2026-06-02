Arrau: "Instituciones seguirán funcionando" pese a salida de subsecrecretarios

Valparaiso, 2 de junio 2026 El ministro de Seguridad Publica Martin Arrau en la Comision de Seguridad Publica del Senado Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 2 Jun. (ATON) -

El titular de Seguridad Pública volvió a referirse en el Congreso a la salida de 2 subsecretarios de su cartera. "El Estado sigue funcionando", aseguró Martín Arrau quien normalizó la salida de gente de confianza cuando hay cambios de ministros.

Martín Arrau, ministro de Seguridad Pública, aseguró que las instituciones seguirán funcionando pese a las salidas de los subsecretarios de su cartera, Andrés Jouannet (Seguridad) y Ana Victoria Quintana (Prevención del Delito).

"Efectivamente el Presidente de la República ha aceptado la renuncia de los dos subsecretarios. Y en las próximas horas espero que se den a conocer los nombres de quienes van a ser los reemplazos", señaló a la prensa el secretario de Estado en el Congreso, donde asistió a una reunión con la comisión de Seguridad.

Y aseguró que es normal que cuando hay un cambio de rumbo en un ministerio, cuando hay un cambio de ministro, estemos todos en constante evaluación (...) y cuando hay algún cambio de alineamiento, los ministerios requieren diferentes perfiles y por eso hemos tomado esa decisión".

El titular de Seguridad que las instituciones seguirán funcionando mientras se concretan los reemplazos. Todos los organismos públicos tienen un estricto orden de subrogancia, el Estado sigue funcionando, pero esperamos prontamente ya tener subsecretarios en cada una de las dos subsecretarías , agregó.