Chile.- Arrau pide ayuda a la ciudadanía para encontrar a responsables de muerte de niño

Santiago, 23 de junio de 2026. Ministro de Seguridad Martin Arrau llega al sitio del suceso Menor de 12 anos fallece tras encerrona sufrida a su familia en sector Catemito en San Bernardo, al ser arrastrado varios kilomentros luego de intentar escapar - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 23 Jun. (ATON) -

Ministro de Seguridad Pública señaló que si alguien tiene antecedentes, puedo entregarlos de forma anónima, segura y confidencial llamando al *4242.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, solicitó ayuda a la ciudadanía para detectar a quienes causaron la muerte de un niño de doce años al robar en San Bernardo el auto en el que iba con su padre y una tía.

En su cuenta oficial de "X", el secretario de Estado escribió que "si alguien tiene antecedentes, puede colaborar de forma 100% anónima, segura y confidencial llamando al *4242, Denuncia Seguro".

Arrau también señaló en redes sociales que "lo ocurrido en San Bernardo no es una cifra más: es un delito brutal que enluta a una familia y golpea a todo Chile".

De acuerdo al ministro, "estos asesinos no merecen ninguna clemencia. La investigación avanza y todo el sistema de seguridad está coordinado para encontrarlos, detenerlos y llevarlos ante la justicia".

El ministro Arrau añadió que "a la familia, todo nuestro apoyo. A este niño le debemos mucho más que condolencias: le debemos justicia".

El menor murió de madrugada luego de ser arrastrado por los delincuentes que robaron el auto en una encerrona el vehículo, pues quedó atrapado con el cinturón de seguridad al momento de intentar bajarse y los antisociales no se percataron de la situación.

Sólo después de varios kilómetros, los responsables se dieron cuenta de lo que pasaba y abandonaron el vehículo con el menor en Portales con Leonardo da Vinci, donde vecinos avisaron a Carabineros.