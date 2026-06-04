Arrau pide al INDH no "victimizar de manera selectiva" por estudiante herida

Santiago, 3 de junio de 2026. Confech convoca a Marcha desde Plaza Baquedano a pesar de no estar autorizada en ese sector Personas se congregan frente al teatro de la Universidad de Chile Dragomir Yankovic/Aton Chile - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 4 Jun. (ATON) -

"La opinión pública también debe considerar a los 3 civiles heridos, a los 3 carabineros lesionados resguardando el orden público y la gravedad de 35 detenidos, 3 de ellos por portar bombas molotov", señaló el ministro.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, llamó anoche al Instituto Nacional de Derechos Humanos a no "victimizar de manera selectiva" tras la denuncia del INDH de una estudiante universitaria herida y detenida en la marcha de la Confech en Santiago.

En su cuenta de X, junto a la publicación de prensa sobre la situación de la joven, el ministro Arrau publicó que "una sociedad que aspira a vivir en paz no puede normalizar la violencia ni victimizar de manera selectiva"

"La opinión pública también debe considerar a los 3 civiles heridos, a los 3 carabineros lesionados resguardando el orden público y la gravedad de 35 detenidos, 3 de ellos por portar bombas molotov", añadió Arrau con cifras entregadas por la Delegación Presidencial Metropolitana.

"El deber del Estado es cuidar a todas las personas, resguardar el orden público y respaldar a quienes protegen a los chilenos", cerró el ministro.

También anoche, el INDH reportó que una estudiante de Derecho fue detenida con lesiones de gravedad e ingresada a la exPosta Central. Las lesiones habrían sido provocadas tras una caída en medio de las manifestaciones.

La jefa regional del INDH, Beatriz Contreras, señaló que está recopilando antecedentes sobre lo ocurrido para estudiar las acciones legales a seguir en este caso.

La marcha se desarrolló en un tramo de la Alameda no autorizado por la Delegación Presidencial Metropolitana, entre Plaza Baquedano y Santa Rosa.

Por su parte, el delegado presidencial German Codina informó que "el balance de la jornada da cuenta de una convocatoria que reunió a aproximadamente 4.500 personas".

Sobre los detenidos, Codina indicó que fueron "35, tres de ellos por porte y manipulación de bombas molotov".

El delegado añadió que hubo "tres carabineros lesionados, entre ellos una mujer. Y también hubo tres civiles con lesiones de distinta naturaleza".