Arrau reporta baja en homicidios,robos violentos y secuestros en primer semestre

Santiago, 6 de julio de 2026. El Ministro de Seguridad Martin Arrau entrega informe semanal tras el Comite Policial, junto a autoridades policiales Diego Martin/Aton Chile - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 6 Jul. (ATON) -

Ministro de Seguridad entregó cifras que abarcan desde el 1 de enero al 28 junio de 2026. Destacó que los homicidios consumados registraron 442 victimas frente a 508 del mismo periodo del 2025, 66 víctimas menos, con una baja nacional del 13%.

Tras el comité policial, y acompañado por los altos mandos de las policías, los subsecretarios y otras autoridades, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, informó sobre los avances en materia policial.

Arrau entregó cifras que abarcan desde el 1 de enero al 28 junio de 2026. Destacó que los homicidios consumados registraron 442 victimas frente a 508 del mismo periodo del 2025, 66 víctimas menos, con una baja nacional del 13%.

En cuanto a los robos violentos bajaron un 11% a nivel nacional, lo que equivale a 5.697 casos menos, según destacó el ministro.

Sin embargo, en el caso de los secuestros las cifras muestran grandes diferencias, según la institución que las entrega.

La PDI registra 43 secuestros confirmados frente a los 75 del año pasado, 42% menos, y el principal móvil sigue siendo el extorsivo, con 23 casos, 53% del total.

En paralelo, Carabineros registra al 30 de junio 163 casos confirmados, con una baja del 6% al 2025.

"Estamos trabajando para tener un informe consolidado quizás a nivel anual, porque la frecuencia de este delito es más baja y por tanto se requiere mayor análisis para ir segmentando, dependiendo el tipo de secuestro, extorsivo o no", explicó Arrau.

Además, indicó que las expulsiones llegaron a 1.039 en el período, de las cuales 743 corresponden a este gobierno.