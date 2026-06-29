Arrau valora propuesta de "Ley Alejandro" que impulsa familia de niño asesinado

Santiago 29 de junio 2026. El ministro de Seguridad, Martin Arrau, realiza un punto de prensa tras reunion participar en el comite policial Dragomir Yankovic/Aton Chile - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 29 Jun. (ATON) -

"Nosotros como Gobierno ya lo habíamos hablado en semanas anteriores, antes de que esto ocurriera. Creemos que hay que hacer mejoras a la responsabilidad penal, ya sea la edad, la forma o las reincidencias", señaló el ministro tras la reunión del comité policial.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, valoró la propuesta de "Ley Alejandro" que hizo la familia del menor de 12 años asesinado en una encerrona en San Bernardo, para aumentar las penas en contra de adolescentes que cometan este tipo crímenes.

"Nosotros como Gobierno ya lo habíamos hablado en semanas anteriores, antes de que esto ocurriera. Creemos que hay que hacer mejoras a la responsabilidad penal, ya sea la edad, la forma o las reincidencias", señaló el ministro tras la reunión del comité policial.

"En términos generales hay que hacer cambios, desde nuestro punto de vista, a la responsabilidad penal adolescente. El sistema hoy día no está dando buena respuesta y por eso hay proyectos que están en trámite que nos parecen adecuados y que habría que empujar, quizás con algunas leves mejoras y sí creemos que hay espacio para discutir nuevas iniciativas", añadió

Por su parte, el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, señaló que "nuevas iniciativas que abran este debate son positivas, hoy día existen proyectos de ley que están tramitándose en el Senado de la República en segundo trámite constitucional".

"Esta es una iniciativa del senador Andrés Longton, que la presentó en la legislatura anterior. Entre otros aspectos, establece penas de mayor entidad para delitos de alta connotación pública y altamente violentos", añadió Guerrero.

REUNIÓN DEL COMITÉ

En cuanto a la reunión, el ministro expresó que "iniciamos este lunes feriado encabezando el Comité Policial en el Ministerio de Seguridad Pública, junto a la Subsecretaria de Seguridad Pública, Pilar Giannini, el Subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, y representantes de Carabineros, PDI, Gendarmería, Directemar, la ANI y el Ministerio del Interior".

"Esta instancia nos permite consolidar información, evaluar la situación de seguridad a nivel nacional, coordinar acciones entre instituciones y monitorear el avance de las principales tareas y compromisos en curso", agregó.

"La seguridad exige una respuesta articulada del Estado. Por eso fortalecemos permanentemente el trabajo conjunto entre las distintas instituciones, mejorando la coordinación, la capacidad de anticipación y la respuesta frente a los desafíos que enfrenta el país", concluyó Arrau.