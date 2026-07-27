Arresto domiciliario para dos exfuncionarios de Conaf por megaincendio de Viña

Valparaiso 27 Julio de 2026 En el Juzgado de Garantía de Valparaiso se formaliza por cuasidelito de homicidio a dos ex funcionarios de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), en una investigación separada de la causa principal por el megaincendio - MANUEL LEMA/ ATON CHILE

Santiago 27 Jul. (ATON) -

El Juzgado de Garantía de Valparaíso los formalizó por su presunta responsabilidad en el retraso de las alertas de evacuación durante la tragedia que dejó 138 fallecidos en Viña del Mar.

El Juzgado de Garantía de Valparaíso decretó este lunes arresto domiciliario total para dos exfuncionarios de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), formalizados por su presunta responsabilidad en el megaincendio que afectó a Viña del Mar en febrero de 2024 y que dejó 138 fallecidos.

Los imputados son J.T.A.H., exjefe del Departamento de Protección contra Incendios Forestales de Conaf en Valparaíso, y L.A.C.J., quien se desempeñó como comandante de Incidente durante la emergencia, y se les atribuye haber retrasado la activación de las alertas de evacuación en los sectores afectados.

"Los funcionarios de Conaf, organismo competente en el monitoreo y control del riesgo asociado a un incendio forestal, a pesar de que contaban con información suficiente acerca de la dirección de avance del fuego, no activaron de manera oportuna el sistema de alerta de evacuación", aseguró el fiscal Claudio Rebeco, jefe de la Unidad Regional Anticorrupción de Valparaíso.

La investigación se desarrolla de manera independiente a la causa principal por el origen del megaincendio y está enfocada en determinar si existieron responsabilidades de organismos públicos y exautoridades en las 138 muertes que dejó la tragedia.

Durante la audiencia, uno de los querellantes solicitó la prisión preventiva para ambos imputados. Sin embargo, el juez Lucas Ponce rechazó esa petición al estimar que los antecedentes invocados no habían sido presentados por el Ministerio Público.

En su lugar, decretó arresto domiciliario total y fijó un plazo de 180 días para el cierre de la investigación.