Arturo Squella modera propuesta sobre Codelco tras rechazo del Gobierno

Santiago 14 de julio 2026. Representantes de los partidos del Oficialismo y el Biministro de Economia y Mineria,realizan un punto de prensa luego de sostener una reunion sobre la actividad economica y laboral del pais. Dragomir Yankovic/Aton Chile - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 29 Jul. (ATON) -

El presidente del Partido Republicano aclaró que no plantea vender la totalidad de la estatal, sino que una parte de la cuprífera pueda abrirse a capitales privados, manteniendo el control del Estado.

Luego de que el Gobierno descartara su propuesta de privatizar Codelco, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, matizó la idea añadiendo que al menos una parte de la cuprífera debería pasar a manos privadas.

No es privatizar todo Codelco. Si no, habría dicho hay que vender Codelco' , comentó el líder del Partido Republicano en entrevista con Radio Pauta.

Y agregó que en ningún caso plantearía que el Estado pierda el control. ¿Qué sentido tendría? Me encantaría que se vendiera una parte y entraran directores que solo respondieran a perseguir la rentabilidad .

Por Dios que haría bien que una parte importante estuviera bajo el régimen de transparencia, de gestión que tienen las personas que cuidan lo propio , aseguró

Si acá lo que pasa es que incluidos el directorio y las personas en el fondo que están más arriba en la empresa, al final del día están por cuatro años y nunca se van a atrever a hacer verdaderas revisiones profundas de lo que se hizo antes, las malas decisiones que se tomaron en materia de inversión, precisamente porque al final también está concatenado a un tema político. Y eso es muy lamentable , advirtió.

Y respondió Squella a quienes criticaron su propuesta: Lo que yo digo es que tienen que entrar recursos privados si es que ese es el camino que se cree más conveniente. Yo estoy planteando un debate , aseguró.