Asaltantes balearon en una pierna a hombre para robarle auto en San Bernardo

Archivo - Chile.- Investigan muerte de adolescente de 17 años asesinado de un disparo en Lo Prado - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE - Archivo

Santiago 29 Jul. (ATON) -

No opuso resistencia, sin embargo, los delincuentes le dispararon en una pierna. El afectado corrió herido a refugiarse en un local comercial del sector. Posteriormente fue trasladado al Hospital Parroquial de San Bernardo.

Un hombre de 28 años fue baleado por delincuentes que anoche le robaron su vehículo en la comuna de San Bernardo, Región Metropolitana.

El asalto tipo encerrona se registró a las 22 horas en el sector de Avenida Portales, cuando la víctima se dirigía a su domicilio.

De improviso fue interceptado por dos vehículos con sujetos armados que le obligaron a entregar su automóvil, a lo cual el conductor no opuso resistencia.

Sin embargo, los delincuentes le dispararon en una pierna y el afectado corrió herido a refugiarse en un local comercial del sector. Posteriormente fue trasladado al Hospital Parroquial de San Bernardo.

Al respecto, el teniente Joaquín Foster indicó que "la víctima se trasladaba a su domicilio y antes de llegar fue interceptada por dos vehículos, los cuales obstaculizan su tránsito".

Agregó que "descienden alrededor de seis a siete individuos a rostro descubierto, la víctima huye corriendo, siendo perseguido por estos individuos, los cuales le efectúan dos disparos en la pierna derecha".

Finalmente, añadió, "los individuos huyen en los vehículos en los cuales se movilizaban y en el de la víctima en dirección desconocida".