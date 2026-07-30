Asaltantes mataron a joven de 23 años en una vivienda de Huechuraba

Archivo - Chile.- Delincuentes atropellaron a mujer en violento "abordazo" a vehículo en Maipú - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE - Archivo

Santiago 30 Jul. (ATON) -

De acuerdo a los antecedentes preliminares, los hechos ocurrieron a las 4:30 horas en un inmueble del sector calle Lipana con Chequena.

Un joven de 23 años fue asesinado de un disparo por desconocidos que hoy en la madrugada asaltaron un domicilio en la comuna de Huechuraba, Región Metropolitana.

De acuerdo a los antecedentes preliminares, los hechos ocurrieron a las 4:30 horas en una vivienda del sector calle Lipana con Chequena.

Hasta este lugar llegaron delincuentes en uno o dos vehículos, ingresaron a la vivienda y en el segundo piso se encontraron con la víctima.

Al parecer el joven opuso resistencia al asalto y los antisociales le dispararon en el tórax, provocándole la muerte en el mismo lugar.

Según se informó, en el inmueble viven un matrimonio y sus dos hijos: un adolescente de 18 y el joven de 23 que resultó fallecido.

El robo con homicidio fue informado a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, que está encabezando las primeras indagatorias en el lugar.