Atacado a pedradas el coche del nuevo subsecretario de Exteriores chileno tras la asunción de Kast

Archivo - Efectivos de Carabineros en una imagen de archivo - LEONARDO RUBILAR/AGENCIAUNO / LEONARDO RUBILAR

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vehículo en el que viajaba el nuevo subsecretario de Relaciones Exteriores chileno, Patricio Torres, ha sido apedreado este miércoles en el marco de las manifestaciones celebradas en el centro de Santiago de Chile, tras la asunción del ultraderechista José Antonio Kast como presidente del país sudamericano.

Los hechos han sido registrados en la zona de Plaza Italia, donde varios "encapuchados" han arrojado piedras contra el coche, provocando daños en las ventanas y carrocería del mismo, según ha recogido el diario 'La Tercera', precisando que, de acuerdo con las informaciones preliminares, Torres no presentaría "lesiones de consideración".

Del mismo modo, un funcionario de Carabineros ha sufrido lesiones "de carácter reservado", después de resultar herido en una pierna a manos de un grupo "violento" que ha arrojado "elementos contundentes" contra el personal de seguridad, según ha señalado el teniente coronel Bernardo Leiva, de la Prefectura de Santiago Central, en declaraciones recogidas por el mismo diario.

Este ataque, también acaecido en el centro de Santiago de Chile, se ha producido cuando los uniformados trataban de disolver una manifestación, mientras Kast se alistaba en La Moneda para pronunciar su primer discurso presidencial.

En esa primera alocución, el nuevo inquilino del palacio presidencial chileno se ha dirigido a Carabineros, policías de investigación, gendarmes y Fuerzas Armadas para garantizarles que gozarán de "todo el respaldo de la ley, los recursos del Estado y la voluntad política" que, ha afeado, "durante tanto tiempo les faltó".

"Nunca más, un funcionario de orden y seguridad enfrentará solo la violencia, mientras algunos miran para el lado", ha remarcado el ultraderechista para advertir que su "gobierno de emergencia" va a "perseguir, encontrar, juzgar y encerrar" a quienes ataquen a Carabineros, tras el ataque que sufrió este mismo miércoles uno de ellos en Puerto Varas, dejándolo en muerte cerebral.