Chile.- Atacaron a balazos a un grupo de menores en la población Parinacota de Quilicura

Chile.- Riña en la vía pública terminó con un sujeto muerto a puñaladas en Ñuñoa - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 19 Jun. (ATON) -

Tres menores de 13, 15 y 16 años resultaron gravemente heridos producto de un ataque directo con armas de fuego por parte de desconocidos que se movilizaban en una camioneta en la comuna de Quilicura, Región Metropolitana.

Tres menores de 13, 15 y 16 años resultaron gravemente heridos producto de un ataque directo con armas de fuego por parte de desconocidos que se movilizaban en una camioneta en la comuna de Quilicura, Región Metropolitana.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 22:50 horas de anoche en una plaza de calle Manuel Antonio Matta con Pasaje 16, interior de la población Parinacota, donde se encontraba reunido un grupo de 10 menores.

De improviso pasó una camioneta con vidrios polarizados y a toda velocidad, con desconocidos que dispararon contra el grupo y se dieron a la fuga. Por las características del ataque, comenzó a ser investigado por la Fiscalía ECOH Metropolitana.

Al respecto, el fiscal ECOH Salvador Arias reportó que "estaban varios menores de edad en esta plaza momento en que llega este vehículo efectuando varios disparos contra los menores, resultando tres de ellos heridos".

Agregó que "los menores están fuera de riesgo vital. Hay antecedentes médicos que son reservados y son materia, además, de investigación". Una niña de 13 años recibió un impacto en el tórax, mientras que los menores de 15 y 16 sufrieron lesiones en sus extremidades.

Los menores quedaron internados en los hospitales San Juan de Dios y Roberto del Río. Se investiga rencillas entre bandas criminales del sector que derivaron en este ataque directo a hijos de supuestos rivales.