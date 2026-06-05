Atenciones de urgencia por causa respiratoria alcanzan 32%, la más alta del año

Santiago, 7 junio 2022. Niños y niñas llegan a la urgencia del hospital Luis Calvo Mackenna. Suben los contagios de influenza y Sincicial afectando a niños y tercera edad. Marcelo HernandezAton Chile - MARCELO HERNANDEZ/ATON CHILE

Santiago 5 Jun. (ATON) -

La cobertura de vacunación de influenza es de 72,1%, con 7.477.571 de dosis. Los grupos con mayor cobertura son los trabajadores de la salud, que superan el 90%, mientras que los niños de 6 meses a 5 años (58,2%), embarazadas (61,2%) y personas de 60 años y más (57,9%) presentan un menor avance.

El Ministerio de Salud informó que durante la Semana Epidemiológica 21, entre el 24 y 30 de mayo, las atenciones de urgencia por causa respiratoria alcanzaron al 32,2%, un 0,4% superior respecto de la semana anterior (31,8%). Esla cifra más alta en lo que va del año

Además, reportó que el virus predominante es el Rinovirus, con el 35,8% de los casos detectados, una proporción inferior a la registrada la semana anterior (40,8%).

La Influenza A es el segundo virus más detectado, con un 26,8% del total de casos, similar a lo registrado la semana anterior (27,6%).

Le sigue Influenza B, que representa el 10,2%, un comportamiento superior a la semana anterior (7,2%) y, además, inusual para esta altura del año, ya que, en general, tiende a predominar durante el segundo semestre.

Asimismo, se detectaron otros virus en menor proporción: Parainfluenza (10%), Adenovirus (7%), VRS (4,6%), Otros virus respiratorios (3,6%), Metapneumovirus (1,7%) y SARS-CoV-2 (0,3%).

La cobertura de vacunación de influenza es de 72,1%, con 7.477.571 de dosis administradas. Los grupos con mayor cobertura son los trabajadores de la salud, que superan el 90%, mientras que los niños de 6 meses a 5 años (58,2%), embarazadas (61,2%) y personas de 60 años y más (57,9%), presentan un menor avance.

En este punto, nuevamente se hizo énfasis en los adultos mayores, ya que aún existe alrededor de 1.700.000 personas de este grupo que no se han vacunado.

Al 3 de junio, la red integrada cuenta con 744 camas críticas pediátricas habilitadas, con una ocupación del 67,3%. El 23,8% de los casos hospitalizados en estas camas son por patologías respiratorias.

En el caso de los adultos, se dispone de 4.388 camas críticas habilitadas, con una ocupación del 92,9%. El 9,6% de los hospitalizados en estas camas presentan patologías respiratorias.