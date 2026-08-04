Aterriza en Venezuela un nuevo vuelo con 147 migrantes deportados de EEUU

Ciudadanos venezolanos aterrizan en la ciudad venezolana de Barcelona REMITIDA / HANDOUT por GRAN MISIÓN VUELTA A LA PATRIA EN TELEGRAM Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la - GRAN MISIÓN VUELTA A LA PATRIA EN TELEGRAM

Santiago 4 Ago. (ATON) -

Un avión de la ciudad estadounidense de Miami, con 147 ciudadanos venezolanos a bordo, ha aterrizado este lunes en Venezuela en un nuevo vuelo enmarcado en la denominada 'Gran Misión Vuelta a la Patria'.

Un avión procedente de la ciudad estadounidense de Miami, con 147 ciudadanos venezolanos a bordo, ha aterrizado este lunes en Venezuela en un nuevo vuelo enmarcado en la denominada 'Gran Misión Vuelta a la Patria'.

"Aterrizó el vuelo 165 proveniente de Miami, Florida, con 147 compatriotas: 132 hombres, 15 mujeres, todos listos para comenzar una nueva etapa en su amada patria", ha anunciado la citada misión en redes sociales.

La llegada de la aeronave proveniente de Estados Unidos se ha producido en el Aeropuerto Internacional General José Antonio Anzoátegui de la ciudad de Barcelona, en el noreste del país, "siguiendo todos los protocolos necesarios para asegurar un feliz reencuentro" en Venezuela, según han agregado las autoridades venezolanas aseverando que el recibimiento se hizo "con dignidad".

El pasado 24 de junio aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el centro del país, otro vuelo procedente de la misma urbe norteamericana, en el cual retornaron 164 personas, de las cuales 120 eran hombres, 19 mujeres, cinco niños y dos niñas.