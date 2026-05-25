Auditoría: Gobierno detecta alertas por US$9.200 millones y revisará 4 entidades

Santiago, 10 de Abril de 2026. El Presidente de la Republica, Jose Antonio Kast, asiste a la segunda sesion del Comite de Inspeccion Total para auditorías internas, desde el Salon Montt Varas del Palacio de La Moneda Diego Martin/Aton Chile - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 26 May. (ATON) -

La presidenta del Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, Constanza Castillo (en la foto), señaló que existen distintos hallazgos: errores, inconsistencias, mala gestión, debilidades estructurales de control, ineficiencias y, en algunos casos específicos, podría haber irregularidades.

Tras la tercera sesión del Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, el Gobierno dio a conocer los avances del proceso de Inspección Total al Estado.

El trabajo liderado por el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) ha analizado hasta ahora más de 913 millones de datos correspondientes al período 2022-2026, provenientes de más de 500 servicios públicos.

A partir de este proceso, se detectaron alertas y situaciones que involucran recursos públicos por más de 9.200 millones de dólares.

La Subsecretaria General de la Presidencia y presidenta del Comité, Constanza Castillo, señaló que existen distintos tipos de hallazgos: errores, inconsistencias, mala gestión, debilidades estructurales de control, ineficiencias y, en algunos casos específicos, antecedentes que podrían eventualmente configurar irregularidades o incluso hechos de relevancia penal.

PRINCIPALES ALERTAS DETECTADAS

El análisis del período 2022 2026 ha permitido identificar debilidades estructurales relevantes en la gestión de recursos públicos, entre ellas:

-Rendiciones bajas respecto de lo pagado.-Entidades receptoras de fondos públicos sin inscripción en el Registro de Central de Colaboradores del Estado.-Compras ágiles repetidas al mismo proveedor el mismo día.-Hitos contractuales incumplidos.-Subejecución presupuestaria superior al 30%.-Licencias médicas sin recuperación del subsidio.-Concursos públicos desiertos.

Tres ejemplos de alertas que se han detectado en esta primera revisión:

1 -Deuda traspasada al nuevo Gobierno: USD $3.200 millones en pagos postergados desde 2025 a 2026, lo que equivale a casi un 1% del PIB. Esto ha afectado en tiempo y forma el pago a proveedores de salud, educación y casi 10 mil proveedores.

Esta postergación corresponde al nivel más alto detectado en traspasos presidenciales desde que se tiene registro. Por ejemplo, duplica aproximadamente la situación detectada entre los gobiernos del Presidente Piñera y el Presidente Boric y casi triplica los pagos pendientes que pasaron del gobierno de la Presidenta Bachelet al del Presidente Piñera.

2- Compras públicas: Se identificaron USD $3.170 millones en compras realizadas mediante trato directo o compra ágil en casos donde podían haberse utilizado mecanismos competitivos.De haberse aplicado estos últimos, se estima que podrían haberse generado ahorros por cerca de USD $760 millones, mediante procesos de compra más competitivos y planificados.

3- Licencias médicas: cerca de USD $150 millones pendientes de recuperación por deficiencias en la gestión de cobro.

INVESTIGACIONES PARTICULARES

El Comité informó además la apertura de investigaciones específicas y auditorías, en cuatro organismos donde los antecedentes muestran señales particularmente relevantes, instruyendo que, en caso de confirmarse hallazgos, estos sean derivados a las instituciones competentes para la determinación de eventuales responsabilidades.

Entre los casos que serán objeto de investigación se encuentran:-JUNAEB (Ministerio de Educación): Posibles fraudes e irregularidades en licitaciones del Plan de Alimentación Escolar, con pagos por servicios no realizados y sobreprecios.-Ministerio de la Mujer (SernamEG y Prodemu): Uso ineficiente y falta de control de recursos públicos y resultados.-Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones: Graves problemas de control financiero, rendiciones pendientes y no cobro de multas y garantías.-ANID (Ministerio de Ciencia): Altos niveles de rendiciones rechazadas y recursos pendientes de rendición.

Estamos trabajando y llevando a cabo la tarea que nos solicitó el Presidente José Antonio Kast. Asegurar el buen uso de los recursos públicos para que éstos lleguen efectivamente a las personas. Donde existan errores, deben corregirse; donde existan debilidades estructurales, deben modernizarse; y donde existan antecedentes de irregularidades, estos serán remitidos a la Contraloría, al Consejo de Defensa del Estado y al Ministerio Público, en cada uno de los casos que correspondan , finalizó la subsecretaria Castillo.