Autor de femicidio y otros graves delitos recibe condena de 20 años en Biobío

Valparaiso, 13 diciembre 2017. En el juzgado de garantía se lleva a cabo el control de detencion al cabo 2do Franco Salazar Añasco, quien fue detenido, junto a otros dos sujetos, con mas de 300 gramos de cocaina en el auto en que transitaban en - SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE.

Santiago 31 May. (ATON) -

La justicia estableció que el condenado planificó el ataque y viajó desde otra región para ejecutar los hechos ocurridos en noviembre de 2020.

Una condena de 20 años de presidio efectivo recibió un hombre declarado culpable de una serie de graves delitos cometidos en la comuna de Los Ángeles, en la Región del Biobío, hechos que se remontan a noviembre de 2020.

La sentencia fue dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Los Ángeles, que estableció la responsabilidad de Luis Antonio Mansilla Garrido en delitos de femicidio, parricidios y homicidio frustrados, tras un proceso judicial que permitió acreditar la planificación y ejecución de los hechos.

Junto con la pena privativa de libertad, el tribunal impuso las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos, además de la pérdida de derechos políticos y la prohibición para ejercer profesiones titulares mientras se mantenga vigente la condena.

Asimismo, los jueces decretaron una medida de protección que impide al condenado acercarse a las víctimas en sus lugares de trabajo, estudio o en cualquier espacio que frecuenten habitualmente durante un plazo de dos años.

La resolución también ordenó la toma de muestras biológicas para incorporar la huella genética de Mansilla Garrido al Registro Nacional de ADN de Condenados.

De acuerdo con los antecedentes acreditados durante el juicio, los hechos ocurrieron durante la madrugada del 5 de noviembre de 2020 en un domicilio ubicado en la villa Altos del Petrohué, en la comuna de Los Ángeles.

La investigación permitió establecer que el condenado había realizado preparativos previos para ejecutar el ataque. Entre ellos, la adquisición de combustible y otros elementos, además de la sustracción de llaves que permitían el acceso a la vivienda.

Posteriormente, viajó desde Río Bueno hasta la Región del Biobío e ingresó al inmueble durante la madrugada, mientras las víctimas permanecían durmiendo en el segundo piso de la casa.

Sin embargo, la acción no logró concretarse como había sido planificada luego de que una de las víctimas advirtiera su presencia e interviniera para impedir que los hechos avanzaran.

Producto de la situación, una persona resultó con lesiones de carácter leve, mientras que un vehículo sufrió daños de consideración.

Tras analizar las pruebas presentadas durante el juicio oral, el tribunal concluyó de manera unánime que existían antecedentes suficientes para acreditar la participación del acusado en los delitos investigados, dictando así una condena de cumplimiento efectivo.

Con esta resolución, el caso iniciado hace más de cinco años concluye con una de las sanciones más altas contempladas para este tipo de delitos, reafirmando además medidas de protección destinadas a resguardar la seguridad de las víctimas involucradas.