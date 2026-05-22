Santiago, 11 de Octubre de 2025. Manifestantes pro Palestina se marchan por Av Providencia por los dos años del genocidio en Gaza Diego Martin /Aton Chile - Diego Martin

Santiago 22 May. (ATON) -

El Senado despachó a tercer trámite la iniciativa que conmemora la fecha en que nuestro país reconoció de manera oficial al Estado de Palestina en 2011.

Por unanimidad el Senado respaldó, en particular, el proyecto que declara al 7 de enero de cada año como el Día de la Amistad y Solidaridad Chileno-Palestina.

Ahora, el proyecto debe ser ratificado por la Cámara de Diputadas y Diputados, en tercer trámite constitucional.

El senador UDI Iván Moreira explicó que la Comisión de Relaciones Exteriores incluyó un artículo segundo que habilita para que "ese día se puedan realizar actividades conmemorativas para celebrar la amistad y solidaridad entre Chile y Palestina, reiterando el compromiso de nuestro país con el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos de Naciones Unidas y, por consiguiente, de los Derechos Humanos del pueblo palestino".

Durante la votación, los senadores Daniel Núñez (PC), Andrés Longton (RN), Diego Ibáñez (FA), Matías Walker (Demócratas) y Alfonso De Urresti (PS) destacaron los vínculos entre ambos países, "más allá de lo diplomático", y reconocieron "una historia humana profundamente entrelazada con la construcción misma de Chile".

Asimismo, se resaltó que la fecha escogida, el 7 de enero, conmemora el hito histórico ocurrido en 2011, cuando el gobierno de Chile reconoció oficialmente a Palestina como un Estado libre, independiente y soberano.

De forma adicional, los senadores Núñez e Ibáñez solicitaron un pronunciamiento por parte del Ejecutivo por el secuestro de cuatro ciudadanos chilenos en aguas internacionales , que formaban parte de la Flotilla por la Libertad.