Bachelet recuerda su historia y propone plan al oficializar candidatura a la ONU

Santiago, 02 de Febrero 2026. Presidente Gabriel Boric junto con los embajadores de Mexico y Brasil, anuncia la candidatura de la Ex Presidenta Michelle Bachelet a la secretaria general de las Naciones Unidas Diego Martin/Aton Chile - Diego Martin

Santiago 3 Feb. (ATON) -

En una carta de nueve carillas, escrita de puño y letra, la exmandataria repasó su trayectoria política y su historia personal marcada por la dictadura y el exilio.

La Organización de Naciones Unidas oficializó este martes la candidatura de Michelle Bachelet a la secretaría general del organismo, incorporándola en la nómina junto al argentino Rafael Mariano Grossi.

La confirmación llegó un día después de que el presidente Gabriel Boric anunciara desde La Moneda que la postulación de la exmandataria contaría con el respaldo de México y Brasil, hecho que dejó en una posición incómoda al presidente electo José Antonio Kast, quien aún no define si apoyará o no la aspiración de la dos veces presidenta de Chile.

Según informa La Tercera, el inicio formal de la candidatura se concretó mediante una carta firmada por las misiones de Chile, México y Brasil ante la ONU, acompañada del currículum de Bachelet y un documento con su visión sobre el rol del organismo.

En las nueve páginas que componen la presentación, la expresidenta abre con un texto escrito de su puño y letra, donde recuerda su trayectoria política y su historia personal marcada por la dictadura y el exilio.

Mi vida ha estado profundamente marcada por la historia de mi país. Haber vivido bajo una dictadura me permitió comprender el valor de la dignidad humana y las instituciones que la protegen. Mis años de exilio me permitieron comprender el poder transformador de la solidaridad internacional y la fuerza de la empatía entre los pueblos , parte el texto.

Fue durante ese tiempo que comprendí que el diálogo, incluso con quienes piensan diferente, no es una opción, sino una necesidad para construir una paz duradera y una comunidad internacional basada en el respeto, el derecho internacional y la cooperación , escribió.

En el mismo documento, Bachelet plantea que las Naciones Unidas están llamadas a ser el prisma que nos permita distinguir la diversidad de las naciones que conforman la humanidad. En este rol facilitador, mi mandato como secretario general estará al servicio de los Estados del mundo para construir las plataformas necesarias para afrontar las transiciones con convergencia de intereses, retomar los cimientos de nuestro compromiso global y abrir caminos hacia la paz .

Su propuesta se articula en torno a cuatro direcciones estratégicas: mirar hacia adentro , con una reforma institucional basada en transparencia y rendición de cuentas; mirar hacia afuera , reconectando con las personas para reforzar la legitimidad de la ONU; mirar hacia atrás , reafirmando los principios fundacionales; y mirar hacia adelante , diseñando el futuro con visión y liderazgo colectivos.

La ONU debe ser el lugar donde se construyen y se mantienen permanentemente los puentes, donde todas las voces son escuchadas, independientemente de su tamaño o poder, donde la cooperación no es una opción sino el único camino real hacia la paz, la dignidad y el desarrollo compartido , se lee en el texto.

Entre los desafíos que identifica, la exmandataria sitúa la paz y la seguridad como prioridad: La prevención debe situarse en el centro de la acción de la ONU , señala, precisando que ello requiere promover una diplomacia más eficaz, siempre respetuosa de la soberanía de los Estados y de la apropiación nacional .

Añade que un secretario general con una fuerte presencia y un compromiso activo en terreno puede contribuir de manera significativa a la diplomacia preventiva .

La perspectiva de género también ocupa un lugar central en su visión: Debe incorporarse en las estrategias de consolidación de la paz y de prevención, puesto que reconocer a las mujeres como actores clave en la construcción de sociedades pacíficas y resilientes no solo mejora la eficacia de las políticas, sino que también refleja el compromiso de la ONU con la igualdad, la inclusión y una justicia duradera .

En materia de derechos humanos, Bachelet reafirma que su respeto y promoción deben seguir estando en el centro de toda la acción de la ONU .

Para fortalecer este pilar, propone consolidar informes integrados que combinen información de distintas agencias, ofreciendo una visión coherente y unificada de las situaciones globales y regionales .