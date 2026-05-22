Baja un 0,9% la carga movilizada por los puertos nacionales en abril

Valparaiso, 26 de diciembre 2025 Movimiento de contenedores en el Terminal Pacifico Sur Sebastian Cisternas/ Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 22 May. (ATON) -

Informe de Aduanas mostró que en comparación con el mismo mes de 2025, se pasó de 9.889.874 a 9.798.088 toneladas.

Durante el mes de abril de este año, los puertos y terminales nacionales movilizaron 9.798.088 toneladas de carga.

Tal cifra significó una caída del 0,9% respecto de las 9.889.874 toneladas del mismo periodo de 2025.

Así lo informó el último del Servicio Nacional de Aduanas.

El volumen del mes anterior se concentró de forma principal en las exportaciones, con 5.647.224 toneladas, un alza del 0,7% en comparación con las 5.606.938 toneladas del ciclo anterior.

Por su parte, las importaciones sumaron 4.150.864 toneladas, una baja del 3,1% respecto a las 4.282.937 toneladas previas.

Al comparar las toneladas movilizadas en los principales lugares de salida, Caldera mantuvo el liderato, aunque con una baja.

Ese puerto de la Región de Atacama retuvo la vanguardia de los envíos pese a sufrir un declive del 23,8%. Ahora procesaron 720.137 toneladas, y en abril de 2025 fueron 945.775 toneladas.

El terminal Huasco/Guacolda, en la misma región, quedó en el segundo lugar de la lista al subir su movimiento en un 32,5%, elevando sus movimientos de 482.177 toneladas a 639.145 toneladas.Patache, en la Región de Tacapacá, tuvo el mayor ascenso exportador al desplazar a Lirquén, de la Región del Biobío, de los primeros puestos.

El puerto nortino subió de 362.900 toneladas un año atrás, a 524.515 toneladas, un crecimiento del 44,5%. Y la terminal sureña bajó de 453.554 toneladas a 303.594 toneladas.En todo caso, San Antonio se consolidó como el principal punto de internación de Chile.

El terminal de la Región de Valparaíso creció un 13,4% con 1.084.328 toneladas, batiendo las 956.103 toneladas de la temporada precedente.

Quintero, también en la Región de Valparaíso, sigue segundo en internaciones, pero bajó un 14,5% pasando de 858.037 toneladas en abril de 2025 a 733.877 toneladas un año después.

Por último, en abril de este año los principales productos exportados por toneladas fueron Minerales de hierro y sus concentrados con 1.448.804 toneladas.

Siguieron Minerales de cobre y sus concentrados, con 1.175.959 toneladas, y Sal gema, sal de salinas y sal marina, con 7.22.946 toneladas.

El Petróleo diésel fue el principal producto importado por Chile, al llegar a un monto de 654.675.653 dólares. Siguieron Vehículos automóviles para el transporte de personas con 382.583.462 dólares, Petróleo crudo con 328.117.077 dólares.