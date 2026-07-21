Balance: 104.271 personas aisladas y 155.000 sin agua en Coquimbo y Atacama

La Serena, 20 de julio de 2026. En la tarde noche de ayer domingo se produce en la localidad rural de Islon en La Serena un grave aluvion producto del aumento y crecida de las quebradas. Alejandro Pizarro/Aton Chile - Alejandro Pizarro/Aton Chile

Santiago 21 Jul. (ATON) -

En otras afectaciones indicó que se mantiene el número de 10 personas fallecidas, además de 16 lesionados, 2.281 damnificados principalmente en las regiones de Valparaíso, La Araucanía y Biobío y 1.031 albergados.

El Gobierno y Senapred reportaron esta mañana 104.271 personas aisladas y 155.000 clientes sin agua potable en las regiones de Atacama y Coquimbo, debido a los estragos del sistema frontal.

En cuanto al agua potable, la mayoría de los afectados se concentran en la conurbación La Serena-Coquimbo, con 135 mil clientes, mientras que en Ovalle se registran 15.584 clientes.

Por su parte, la Región de Atacama mantiene poco más de 5 mil clientes sin suministro, de acuerdo al balance entregado por la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián.

"Para todas estas localidades ha sido implementado el plan de abastecimiento alternativo de agua potable con el despliegue de estanques en distintos puntos que están georreferenciados y publicados en las páginas de las respectivas empresas sanitarias", señaló

También mencionó "la distribución de camiones aljibes para ir reponiendo ese suministro con agua potable, darle tranquilidad a las personas que el agua que está en esos estanques es agua potable y se puede consumir sin ninguna dificultad".

En otras afectaciones indicó que se mantiene el número de 10 personas fallecidas, además de 16 lesionados, 2.281 damnificados principalmente en las regiones de Valparaíso, La Araucanía y Biobío y 1.031 albergados.

Asimismo, reportó 81 viviendas destruidas, 2.661 con daño mayor, 18.957 con daño menor y 1.771 viviendas en evaluación.