Santiago 6 de junio 2025. Carabineros inform que dos personas murieron tras ser chocadas en su veh culo por dos sujetos que escapaban de una persecuci n policial en la comuna de Santiago. Ambos sospechosos fueron detenidos y se les descubri un arma de - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 30 Jun. (ATON) -

Carabineros además informó que efectuó 58.808 controles vehiculares.

Carabineros informó que durante el fin de semana largo se registraron ocho fallecimientos a nivel nacional.

En el último balance, detalló que cinco de esos decesos ocurrieron en la Región Metropolitana, uno en la Región de Los Lagos, uno en la Región de Los Ríos y uno en la Región de Coquimbo.

Y esos accidentes fatales correspondieron a tres atropellos, tres colisiones y dos choques.

"Hubo también tres conductores detenidos por conducción temeraria por manejar sobre los 60 kilómetros por hora, la velocidad permitida en la ciudad", dijo el teniente coronel Carlos Cortés Olave, jefe de la Prefectura Tránsito y Carreteras.

También hubo 257 lesionados, 51 de ellos de carácter grave, 17 menos grave y 189 leve.Además, fueron practicados 15.225 exámenes de detección de alcohol y drogas, correspondientes a 15.012 alcotest y 213 narcotests.

"Esos exámenes significaron la detención de 111 personas por consumo de alcohol y de otras 41 por consumo de droga", añadió el oficial.

En definitiva, de la Región Metropolitana salieron 424.506 vehículos, un poco menos de lo proyectado, y durante el periodo Carabineros efectuó 58.808 controles y fiscalizaciones en distintas rutas del país.

En materia de infracciones, se cursaron 2.453 denuncias asociadas al exceso de velocidad, 650 por no uso del cinturón de seguridad y 185 por incumplimientos relacionados con sistemas de retención infantil.