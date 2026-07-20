Balance de Orrego por lluvias: "La ciudad ha respondido bastante bien"

Santiago 20 de julio 2026. Santiaguinos se desplazaban bajo las precipitaciones que regresan a la region metropolitana y azotan a gran parte del pais. Dragomir Yankovic/Aton Chile - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 20 Jul. (ATON) -

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, abordó el sistema frontal que enfrenta el país y comentó sobre la relación con el Gobierno central durante las labores de emergencia.

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, abordó el sistema frontal que enfrenta el país y comentó sobre la relación con el Gobierno central durante las labores de emergencia.

En conversación con Tele13 Radio, Orrego afirmó que "para la magnitud de lluvia que hemos tenido, la ciudad ha respondido bastante bien, sin perjuicio de problemas en distintos lugares".

En esa línea, detalló que "tuvimos anegamiento de viviendas en Talagante, probablemente uno de los sectores más afectados durante todo este sistema frontal. Tenemos, en estos momentos, 14 semáforos que no funcionan en la ciudad. Gracias a Dios no tenemos calles cortadas".

"Tenemos todavía algunas viviendas sin suministro eléctrico en comunas fundamentalmente rurales, El Monte, Curacaví, parte también de San Bernardo", añadió.

Respecto a la relación con el Gobierno central, el gobernador dijo que "está bien que lleguen los ministros a las regiones, no lo digo por esta, lo digo por otras regiones, pero es importante también que se coordinen con los gobernadores y con los alcaldes, más que polemizar con ellos".

Y planteó que "en eso, hay ajustes que hacer, se lo dijimos al Presidente la otra vez que nos reunimos. Nuestro presidente, Alejandro Santana, que es el gobernador de Los Lagos y presidente de Agorechi, lo ha manifestado en un par de ocasiones. Y yo he podido ver, por lo menos, a mis colegas de la Región del Biobío y de Coquimbo señalar crítica en esa línea también durante esta crisis .

Por otro lado, la autoridad recalcó que se debe tomar especial atención "a lugares que ya tuvimos problemas. Talagante es el caso más complejo, porque tenemos ahí muchas viviendas en el lecho del río y la gente tiende a volver, entonces vamos a estar monitoreando eso. El Estero Tiltil, hay un campamento en Ribera Río Mapocho, hay que ser capaces de monitorear, lo mismo en Puente Alto, y por supuesto, las calles que tenemos en la ciudad".