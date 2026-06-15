Balance de seguridad: baja en homicidios de 13,7% y nuevas medidas de protección

Santiago 4 de junio 2026. Se lleva a cabo un operativo conjunto entre Carabineros y la Polic a de Investigaciones, orientado a la fiscalizacion de personas en situacion migratoria irregular y al combate del comercio ilegal en el sector. Dragomir - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 15 Jun. (ATON) -

Desde el gobierno destacaron que los resultados se deben a diferentes acciones realizadas para entregar mejor calidad de vida a las familias.

El gobierno presentó el último balance de seguridad pública, destacando una importante disminución de homicidios y robos violentos a nivel nacional.

Las autoridades informaron que las cifras oficiales muestran una reducción de los delitos gracias al aumento del control fronterizo y la desarticulación de bandas criminales.

Respecto de homicidios y robos, se registran importantes caídas este año.

En lo que va de 2026 se registraron 396 víctimas de homicidio a nivel nacional, un 13,7% menos que en el mismo período de 2025. En la Región Metropolitana la baja fue de un 13,9%.

Sobre los robos violentos, estos delitos disminuyeron en 5.125 casos, lo que significa una baja del 11,2%. Los robos violentos de vehículos cayeron un 16,8%. Y los robos por sorpresa disminuyeron un 1,5%.

NARCOTRÁFICO Y FRONTERAS

Además, las policías aumentaron el decomiso de sustancias ilícitas en los puertos y en puntos estratégicos del país.

Carabineros incautó 49.115 kilos de droga, logrando un incremento del 89,9% respecto al año pasado.

Se registró también la mayor incautación de la historia en los puertos de Arica, San Antonio y Valparaíso, con más de mil toneladas de madera impregnada con sustancias ilícitas.

En materia migratoria, el control fronterizo en Chacalluta, Colchane y Ollagüe detectó 943 ingresos irregulares, cifra que representa una histórica disminución del 86,7% en comparación con 2025.

OTRAS ACCIONES

Los resultados que demuestran el fortalecimiento de la seguridad en el país se deben a operativos e investigaciones que se dieron a conocer durante la última semana, como la detención de tres personas en situación migratoria irregular investigadas por el secuestro de un comerciante en Lampa.

También fue desarticulada una organización criminal en el Maule con diez personas detenidas gracias a una denuncia anónima.

El avance en la denominada "Operación Tokio" permitió formalizar a 17 personas por asociación criminal, extorsión, lavado de activos, contrabando y otros delitos. De ellas, catorce quedaron en prisión preventiva y tres están con arresto domiciliario.

Otro hecho destacable es la detención de sujetos por presunta participación en el secuestro de un ciudadano peruano de 25 años, y de otros luego del robo de un camión que transportaba whisky.

Hubo además una operación contra integrantes de la Resistencia Mapuche Lafkenke, quienes quedaron en prisión preventiva por delitos de homicidio, incendio y robo con intimidación.Procedimientos e la PDI en Lota y en Coronel significaron la detención de 21 personas de estructuras dedicadas a la comercialización y distribución de drogas.

Y ha habido presencia policial y municipal en el sector conocido como la "Esquina de la muerte", en la comuna de Independencia, con 211 controles policiales y 28 infracciones migratorias.

DESAFÍOS Y MEDIDAS CLAVE

El plan operativo de esta semana contempla acciones inmediatas para mantener el orden público y proteger a la ciudadanía.

Y esta semana se aplicará en el Congreso suma urgencia a iniciativas legales para reforzar la protección policial.

El primer proyecto aumenta las penas por atentados contra Carabineros, mientras que el segundo extiende la legítima defensa privilegiada a policías de franco que intervengan ante un delito.

También ingresa a la Cámara el proyecto que crea el Registro Único de Incivilidades y Actos Vandálicos.

MACROZONA SUR

Ya comenzó a operar la primera Fuerza de Tareas Macrozona Sur en las regiones del Biobío, de La Araucanía y de Los Ríos, con el fin de enfrentar al terrorismo, a la violencia rural organizada y al crimen organizado.

Las medidas integrarán inteligencia, investigación penal y capacidades operativas.

Las autoridades anunciarán la creación de una segunda fuerza especializada durante el transcurso de la semana.