Balearon a carabinero de franco en "encerrona": Grave pero fuera de riesgo vital

Santiago, 05 de abril de 2023. Carabinero es baleado en la cabeza durante una fiscalizacion en Avenida Matta con Arturo Prat comuna de Santiago. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 22 May. (ATON) -

El funcionario recibió impactos en el tórax y en uno de sus brazos, por lo que fue trasladado a hospital institucional. El hecho ocurrió en calle Santa Julia con pasaje Las Golondrinas, La Florida, donde fue interceptado por un banda que intentó robarle el vehículo.

Un carabinero de franco fue baleado anoche por delincuentes que intentaron robarle su vehículo en una "encerrona", en la comuna de La Florida de la Región Metropolitana.

El hecho ocurrió alrededor de la 20:45 horas en calle Santa Julia con pasaje Las Golondrinas, donde el funcionario fue interceptado por un banda que se movilizaba en otro vehículo.

Al parecer los antisociales se percataron que se trataba de un carabinero y le dispararon en tres oportunidades, para luego darse a la fuga con rumbo desconocido.

El funcionario recibió impactos en el tórax y en uno de sus brazos, por lo que fue trasladado a Hospital de Carabineros, donde está grave pero fuera de riesgo vital.

Sobre lo ocurrido, el capitán Juan Delgado informó que el carabinero "habría sido abordado por sujetos desconocidos quienes habrían intentado sustraerle su vehículo particular".

Añadió que los delincuentes le dispararon al funcionario, "lesionándolo gravemente en tres oportunidades para luego darse a la fuga del sector".

Por instrucciones de la Fiscalía Metropolitana Sur, el hecho será investigado por los organismos especializados de Carabineros.