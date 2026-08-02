Balladares: El desafío no es no tener diferencias, sino cómo las procesamos"

Valparaiso, 10 de junio 2026. La senadora Andrea Balladares en los pasillos del Congreso Nacional Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

Santiago 2 Ago. (ATON) -

La senadora y presidenta de Renovación Nacional, Andrea Balladares, comentó sobre la agenda de Gobierno y afirmó que tienen "la convicción de que hay que sacar adelante aquellos desafíos comunes".

La senadora y presidenta de Renovación Nacional, Andrea Balladares, comentó sobre la agenda de Gobierno y afirmó que tienen "la convicción de que hay que sacar adelante aquellos desafíos comunes".

En conversación con La Tercera, Balladares señaló que "los gobiernos tienen distintos partidos e incluso coaliciones que los apoyan, y el desafío es no perder la hoja de ruta. Vamos a tener diferencias entre tantos partidos que apoyamos hoy al gobierno. El desafío no es no tener diferencias, sino cómo las procesamos y cómo nos fijamos en los puntos que tenemos en común para sacar adelante esta agenda".

Al ser consultada sobre si está preocupada de que desde el Partido Republicano estén proponiendo temas que desvías las prioridades del Gobierno, la timonel de RN sostuvo que "más que de dónde vienen, me preocupa que no perdamos de vista aquello que generó el apoyo masivo de millones de chilenos que confiaron en el proyecto que representaba el Presidente y de todos los partidos que lo apoyamos en segunda vuelta por más seguridad, más empleo, volver a crecer, volver a ser ese Chile de oportunidades".

"El desafío de los partidos que apoyamos al gobierno es apostar a esas prioridades y coordinarnos en nuestro trabajo", precisó.

Asimismo, afirmó que como mesa han "tratado de impulsar proyectos que estén en la línea de lo que hoy se está discutiendo: seguridad, propuestas para pymes. También hay temas dentro de la contingencia que obligan a abordar a lo mejor algo un poco más allá de lo planificado".

Respecto a si ve en otros partidos un objetivo de tensionar el escenario, la parlamentaria afirmó que "hay partidos, como el Partido Libertario, que decidieron no ser parte del gobierno, que tienen su agenda y que claramente no es la misma que hemos fijado los partidos que sí estamos apoyando al gobierno".

En cuanto a la convivencia entre partidos del oficialismo, Balladares señaló que "es un desafío porque es nuevo. No nos había tocado compartir ni ser partidos que apoyáramos a un mismo gobierno, probablemente el trabajo conjunto que permitió cristalizar una mayoría muy importante del país".

"Hoy día tenemos este nuevo desafío, que es doble. Un desafío del gobierno de mantener las prioridades, de mantener esta línea de trabajo y al otro lado de generar los espacios de coordinación, de conversación y de trabajo de partidos que no nos había tocado antes hacerlo juntos. Eso implica un aprendizaje, hay un rodaje, hay un proceso de fijar ciertos modos, formas de trabajo", añadió.

Y recalcó que "somos coaliciones distintas, tenemos orígenes distintos, teníamos candidatos distintos en primera vuelta, pero el Presidente nos hizo una invitación. Por lo tanto, el rol que tiene el gobierno en la coordinación de los partidos que lo apoyamos es esencial".

La presidenta de RN mencionó que tienen "la convicción de que hay que sacar adelante aquellos desafíos comunes que tenemos, por eso nuestro esfuerzo está puesto ahí. Claramente lo que nos desvíe de ese foco, lo que nos desvíe de las prioridades de las personas y de la agenda que comprometió el Presidente, no nos acomoda".

"Es natural tener diferencias porque somos partidos distintos. El tema es que esas diferencias no generen más ruido que aquellas cosas que tenemos en común y que son los desafíos en común del gobierno y de las personas. Ahí es donde el gobierno tiene que ser capaz de construir un espacio y que estos ruidos no tengan una mayor exposición que aquellas cosas en las que tenemos acuerdo y que podemos sacar adelante. En el fondo, gobernar exige priorizar, y la prioridad ahí la fija el gobierno y el Presidente", subrayó.