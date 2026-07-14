Balladares llama a "ser más prolijos" para evitar problemas como el del PPD

Archivo - Chile.- Balladares: "Nuestra vocación desde Chile Vamos es que al Gobierno le vaya bien" - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE - Archivo

Santiago 14 Jul. (ATON) -

La senadora de Renovación Nacional calificó como "un traspié" el impasse con el partido opositor. "Cuando estamos en un proyecto tan importante para el país como este proyecto de reconstrucción y reactivación económica hay que ser lo más prolijo posible para no generar estos problemas", aseguró.

La senadora de Renovación Nacional, Andrea Balladares, calificó como un problema la crisis que se generó con el PPD luego que se cayera el acuerdo con el Gobierno por la megarreforma y llamó al ejecutivo a ser lo más prolijo posible para que algo así no se repita.

"Fue un problema, generó un problema, fue un traspié y cuando estamos en un proyecto tan importante para el país como este proyecto de reconstrucción y reactivación económica hay que ser lo más prolijo posible para no generar estos problemas", aseguró Balladares en entrevista con Radio Agricultura.

Para la parlamentaria negociar una reforma de esta envergadura no es cosa fácil, son cosas complejas, son propuestas complejas y para eso se necesitan también equipos multidisciplinarios que ayuden a que salgan adelante".

Consultada sobre la posibilidad que la votación se adelante para hoy martes, la senadora aseguró que a nosotros nos gustaría porque ya que la comisión logró terminarlo ayer, hay espacio para poder votarlo .

El resto de las comisiones habíamos terminado la semana pasada, nosotros terminamos una jornada larga, pero con horarios razonables la semana pasada en trabajo, o sea que ha habido días para ver los textos finales, así que creo que se podría dar, esto depende de la voluntad de los comités , aseguró.

Y agregó que hay un contexto hoy día por la emergencia climática, todos estamos preocupados por nuestras regiones, a mí me toca el Maule que ya hemos vivido inundaciones muy grandes, claramente muchos queremos partir rápido a nuestras regiones por la emergencia, pero también está la responsabilidad de votar y si fuera el miércoles, bueno, se tiene que hacer así hasta la hora que corresponda .

Sobre la discusión y votación, la parlamentaria se mostró optimista y destacó que el Presidente Kast siempre dice que confía mucho en su equipo de ministros y creo que ahí a lo mejor puede estar esta diferencia".

Por eso hemos pedido generar espacios de conversación con él, ya esta es la segunda reunión que vamos a tener con el Presidente y creo que todavía tenemos mucho que avanzar en los espacios de coordinación entre los partidos que apoyamos al Gobierno , aseguró.

En la entrevista, Balladares también entró al debate por las 40 horas particularmente por el video viralizado por las exministras Camila Vallejo y Jeannette Jara.

Yo creo que tratar de instalar caricaturas, parece además en la contingencia que aparecen, aparecen dos exministras, una ministra en particular que estuvo en esta conversación. Yo creo que es de lo que no aporta la discusión de fondo, sobre todo cuando hay una ministra que sabe técnicamente de lo que se trata esto , aseguró.

Y agregó que las cincuenta y dos horas hoy día existen en la ley de cuarenta horas, porque es el tope que tú puedes conseguir entre horas ordinarias y horas extraordinarias. Entonces, creo que no es el tipo de contenido que uno espera en un debate de fondo .

Aquí nunca se ha buscado cambiar o alterar el espíritu de la ley de cuarenta horas, sino flexibilizarlo para aquellos rubros que necesitan una mayor disponibilidad en algunas épocas o en algunos tiempos versus otros tiempos", finalizó.