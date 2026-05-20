Balladares y Schalper se suman a respaldos por cambio en Ministerio de Seguridad

Santiago 25 de abril 2026. Renovacion Nacional realiza su Consejo General 2026, instancia en la que asume la nueva directiva nacional del partido. Dragomir Yankovic/Aton Chile - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 20 May. (ATON) -

La presidenta de RN destacó el nombramiento de Martín Arrau como nuevo ministro de Seguridad, afirmando que el ajuste marca una nueva etapa en la administración, mientras que el presidente de la bancada de RN destacó capacidad de gestión de nuevo ministro.

La presidenta de Renovación Nacional, Andrea Balladares, valoró el cambio de gabinete anunciado por el Presidente José Antonio Kast, y aseguró que las modificaciones demuestran liderazgo, capacidad de conducción y foco en las prioridades de la ciudadanía .

En particular, Balladares destacó el nombramiento de Martín Arrau como nuevo ministro de Seguridad, afirmando que el ajuste marca una nueva etapa en la administración.

Todo gobierno requiere ajustes durante su instalación, especialmente en áreas tan sensibles y prioritarias como la seguridad. Este cambio de gabinete también marca el cierre de una etapa de instalación y el inicio de una fase enfocada en consolidar la gestión y acelerar resultados concretos para la ciudadanía , señaló.

La timonel de RN sostuvo además que el Presidente Kast ha demostrado que así como está fortaleciendo el área económica, también está reforzando el trabajo en seguridad, que hoy es una de las principales preocupaciones de los chilenos .

Respecto del nuevo ministro de Seguridad, Balladares destacó su experiencia y capacidad de gestión. Conozco a Martín Arrau desde que fue nombrado delegado presidencial en Ñuble y trabajé estrechamente con él. Es una persona muy proactiva, con experiencia territorial y conocimiento en materias de seguridad. Estoy segura de que realizará una gran labor en este desafío , afirmó.

Asimismo, valoró la decisión del Mandatario de entregar además la vocería de Gobierno al ministro Claudio Alvarado, quien asumirá un biministerio al compatibilizar ambas funciones.

Que el Presidente Kast haya decidido sumar la Segegob al trabajo que ya realiza el ministro Claudio Alvarado es una señal muy clara de confianza política y de reconocimiento a su desempeño. Claudio ha demostrado capacidad de conducción, diálogo y una gran solidez política en momentos importantes para el gobierno , sostuvo.

La presidenta de RN también destacó el rol que asumirá Louis de Grange, quien encabezará un biministerio al asumir simultáneamente las carteras de Obras Públicas y Transportes.

Louis de Grange tiene una reconocida trayectoria técnica y una enorme capacidad de gestión. Su experiencia en infraestructura y transporte público será un aporte importante para fortalecer áreas estratégicas para el desarrollo y la conectividad del país , indicó.

Finalmente, aseguró que desde Renovación Nacional respaldarán el trabajo del nuevo equipo ministerial. Enfrentar la crisis de seguridad y avanzar en las reformas que el país necesita requiere equipos sólidos, coordinación y decisiones firmes. Desde RN vamos a seguir colaborando lealmente con el gobierno para responder a las urgencias de los chilenos , concluyó.

SCHALPER: "SENTIDO DE URGENCIA"

Por su parte, Diego Schalper, jefe de la bancada de diputados de Renovación Nacional, señaló que"el ajuste de gabinete que ha hecho el Presidente Kast responde al sentido de urgencia en la gestión de gobierno, y tiene tres objetivos muy concretos"

"El primero es fortalecer la gestión política, y por eso se potencia el trabajo que ha estado haciendo el ministro Alvarado, y además se agrega a lo que ha haciendo el ministro García, lo que va a hacer ahora el ministro Arrau, que es una persona que, además de tener mucha capacidad de gestión, tiene también una intensa capacidad política", dijo.

"Lo segundo tiene que ver con capacidad de gestión. Me parece que lo que ha estado haciendo Luis de Grange en transporte se va a ver complementado con el Ministerio de Obras Públicas, y creo que eso, y además lo que va hacer el ministro Arrau gestionando el Ministerio de Seguridad, va en sentido fortalecer la capacidad de gestión", agregó.

"Y tercero, hay un diseño, que ya lo discutíamos cuando veíamos el Ministerio de Seguridad, que tiene que ver con fortalecer el Ministerio de Interior como una macro instancia de coordinación y comunicación política", añadió.

"Por lo tanto, este ajuste responde al sentido de urgencia, a reconocer la fuerza y la labor política, y también al fortalecimiento institucional del Ministerio del Interior", cerró.