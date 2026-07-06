Balladares: "Nuestra vocación desde Chile Vamos es que al Gobierno le vaya bien"

Archivo - Chile.- Balladares y Schalper se suman a respaldos por cambio en Ministerio de Seguridad - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE - Archivo

Santiago 6 Jul. (ATON) -

La senadora y presidenta de Renovación Nacional, Andrea Balladares, abordó la relación entre los partidos de Chile Vamos y el Gobierno tras el último encuentro con el Presidente José Antonio Kast.

La senadora y presidenta de Renovación Nacional, Andrea Balladares, abordó la relación entre los partidos de Chile Vamos y el Gobierno tras el último encuentro con el Presidente José Antonio Kast.

En conversación con Tele13 Radio, Balladares señaló que la reunión con el mandatario fue una muy buena instancia, creo que era necesaria. Yo siempre soy de las que aboga por tener más espacios de coordinación con el Gobierno. No necesariamente con el Presidente, uno entiende que la agenda y sus actividades son muchas, pero sí con los ministros, sí con el ministro del Interior, sí con el ministro de Segpres".

"Todo lo que sea tener espacios de conversación creo que es muy bueno, porque nosotros somos partidos que no nos había tocado trabajar juntos y, por lo tanto, el desafío de apoyar al Gobierno, de coordinarnos, es muy grande. Porque somos distintos, porque tenemos orígenes distintos, y yo siempre lo digo, creo que salvo en el Rechazo del año 2022, no nos había tocado trabajar juntos como colectividades", indicó.

Y reiteró que "fue una muy buena reunión, y claramente son parte de los ripios típicos que tiene un Gobierno nuevo con partidos nuevos .

Balladares afirmó que la presencia del Presidente en el encuentro "es parte de ocuparse de como debe ser la relación que apoyamos al Gobierno. Nosotros estamos sentados en esa mesa porque el Presidente nos invitó".

"Yo creo que hay una parte que el Gobierno tiene que ser un actor principal de nuestra coordinación (...) el que esté el Gobierno en esa mesa de coordinación es muy importante porque nuestra vocación desde Chile Vamos es que al Gobierno le vaya bien".

Por otro lado, comentó sobre la resolución de la Contraloría respecto a la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y sostuvo que ya se "determinó dónde estaban las responsabilidades. Creo que va a quedar ahí, es una ministra que ya salió. Si estuviera en el cargo, creo que tendríamos una discusión más profunda, pero creo que ya fueron asumidos los errores que cometió y claramente es aprendizaje para todas las autoridades en cómo concentrarse y realizar su trabajo".

"Para todos en general, sobre todo yo lo decía al principio, el pensar que una fiscal no tenía las competencias, no era claro. Claramente ella tenía una trayectoria de servicio público, tenía una trayectoria en la persecución del delito, por lo tanto, pensar que tenía las competencias y que podía desarrollar bien el trabajo, no era algo fuera de foco o que iba a estar mal", precisó.

La timonel de RN aseguró que "no se dio el trabajo como correspondía, los ruidos externos y personales creo que fueron mayores, y finalmente salió. Y aquí se muestra una de las cosas que claramente no le permitió generar una buena gestión como correspondía .