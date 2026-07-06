Bancada de diputados del PS recurre al TC para frenar la Ley de los Súper Ricos

Valparaiso, 14 de abril 2026. Diputados socialistas encabezados por el diputado Daniel Manouchehri realizan un punto de prensa. Raul Zamora/Aton Chile - RAUL ZAMORA/ATON CHILE

Santiago 6 Jul. (ATON) -

Esta reforma amenaza con generar déficit fiscal, empujar la deuda pública y abrir la puerta a nuevos recortes sociales. Pero además contiene un elemento especialmente grave: pretende amarrar sus efectos por 25 años , señala la declaración pública de los socialistas.

La bancada de diputadas y diputados del Partido Socialista decidió recurrir al Tribunal Constitucional (TC) para frenar la llamada Ley de los Súper Ricos, impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast.

Esta reforma amenaza con generar déficit fiscal, empujar la deuda pública y abrir la puerta a nuevos recortes sociales. Pero además contiene un elemento especialmente grave: pretende amarrar sus efectos por 25 años , señala la declaración pública de los socialistas en la que confirman su recurrencia al TC.

Y agregan que eso significa que ningún gobierno elegido democráticamente por el pueblo en las próximas décadas podría corregir sus consecuencias. Una mayoría circunstancial de hoy quiere ponerle candado a las mayorías de mañana. Eso atenta contra la soberanía popular .

El gobierno está intentando blindar una reforma hecha a la medida de los súper ricos sobre la base de supuestos económicos inciertos. Diversos especialistas han advertido que esas proyecciones no están garantizadas. Si la apuesta del gobierno fracasa, Chile quedaría impedido de modificar democráticamente una decisión que puede dañar las finanzas públicas, afectar derechos sociales y comprometer el futuro del país , señala la declaración.

Y continúa asegurando que la democracia consiste en que el pueblo pueda decidir su destino. Ninguna mayoría parlamentaria puede clausurar esa facultad por 25 años .

Por eso vamos al Tribunal Constitucional. Vamos a defender la democracia, la soberanía popular y la libertad de las chilenas y chilenos de elegir un camino distinto , agrega el escrito de los parlamentarios PS.

Y concluye afirmando que Chile no puede quedar amarrado durante un cuarto de siglo a una reforma injusta, regresiva y hecha para beneficiar a los súper ricos .