Bancada PC ingresó proyecto para derogar parte de ley Nain-Retamal

Valparaiso, 11 de marzo 2026. Diputados comunistas durante la sesion de la Camara de Diputados. Raul Zamora/Aton Chile - RAUL ZAMORA/ATON CHILE

Santiago 10 Jun. (ATON) -

La propuesta del PC busca derogar disposiciones que establecen la presunción legal de legítima defensa por parte de policías y gendarmes de la norma legal promulgada en abril de 2023.

La bancada de diputados y diputadas del Partido Comunista, PC, ingresó un proyecto para derogar parte de la Ley Nain-Retamal, cuando el debate sobre seguridad pública continúa acaparando el debate nacional.

Según publica hoy El Mercurio, la presentación de la iniciativa quedó a cargo de la parlamentaria Lorena Pizarro, y lo más probable es que sea remitida a la comisión de Seguridad de la Cámara Baja.

Los impulsores de esta propuesta recordaron que durante la tramitación de la ley, una parte de la academia y organizaciones de DD.HH. alertaron acerca de algunos de sus aspectos que podían tener efectos adversos en el acceso a la justicia por parte de víctimas de agentes del Estado.

Entre esos puntos está la figura de la legítima defensa que protege a policías y a gendarmes cuando emplean su armamento para proteger la integridad de terceros o de ellos mismos en tareas de orden público.

La propuesta del PC busca derogar las disposiciones que establecen la presunción legal de legítima defensa. También apunta a restituir una redacción anterior de la figura de apremios ilegítimos, ilícitos que pueden atribuirse a policías y a otros agentes del Estado.

La Ley N° 21.560 fue promulgada en abril de 2023 para fortalecer la protección de policías y de gendarmes en el ejercicio de sus tareas.

Lleva los apellidos dos carabineros asesinados en actos de servicio, el cabo Eugenio Nain y el sargento Carlos Retamal.

Esta norma legal surgió tras un intenso debate en el Congreso, principalmente por la manera en la que el PC y el Frente Amplio se opusieron a algunos de sus aspectos específicos.

REACCIONES

Desde el PC negaron que quieran eliminar o restringir la legítima defensa consagrada en el ordenamiento jurídico. Y agregaron que sólo desean restablecer un régimen general aplicable a todas las personas, al eliminar un estatuto excepcional, que es la legítima defensa privilegiada, que de acuerdo a ellos altera los principios de igualdad ante la ley, responsabilidad penal individual y control jurisdiccional efectivo del uso de la fuerza.

Uno de los gestores de la Ley Nain-Retamal, el hoy senador de RN Andrés Longton (RN), cuestionó la propuesta del PC.

"La Ley Nain-Retamal ha sido una garantía para que nuestras policías y Gendarmería tengan el amparo legal y político suficiente para no ser perseguidos cuando utilizan legítimamente la fuerza. Cualquier retroceso va a ser devolver a Chile a esos años oscuros en los que nuestras policías eran violentadas y, lamentablemente, inhibidas en el actuar precisamente por la debilidad legislativa... Esta ley fue un gran logro para Chile y para la seguridad de los chilenos, y cualquier retroceso será fuertemente impedido en e Congreso", señaló el parlamentario.

La diputada Lorena Pizarro indicó que "algunos artículos hoy dejan en la indefensión a la población civil, fundamentalmente a la víctima que además de ser agredida por un agente del Estado, tiene que demostrar al denunciar que fue agredida por tal agente del Estado. En pocas palabras, la carga de la prueba la debe hacer la víctima, lo que es casi imposible".

Nathalie Castillo, también diputada del PC, añadió que es urgente hacerle cambios a la Ley Nain-Retamal, argumentando que "en la reciente movilización de la Confech tuvimos números inciertos respecto de manifestantes con lesiones graves gravísimas, y también trabajadores y trabajadoras de la prensa. Nueve de ellos resultaron con lesiones de diversas categorías. Hoy tenemos una norma que raya en la impunidad".

Y la diputada socialista Carolina Cucumides declaró que "así como también tenemos que hacernos cargo de las policías y del resguardo de quienes están detrás del uniforme, debemos hacernos cargo de la gran ciudadanía y la gran cantidad de ciudadanos y ciudadanas que salen a protestar en forma pacífica".