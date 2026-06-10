Bancada RN rechaza idea del PC de derogar Ley Nain-Retamal y anuncia versión 2.0

Santiago 7 de mayo 2026. La comision de Hacienda de la Camara de Diputados discute y vota en general el proyecto de ley para la reconstruccion nacional y el desarrollo economico y social, Diego Martin/Aton Chile - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 10 Jun. (ATON) -

El diputado Diego Schalper señaló que propuesta de los comunistas no empatiza con la realidad de los carabineros.

El jefe de la bancada de diputados de RN, Diego Schalper, rechazó el anuncio de la presentación de un proyecto por parte de sus colegas comunistas para derogar parte de la Ley Nain-Retamal.

Esa norma legal, la N° 21.560, fue promulgada en abril de 2023 para fortalecer la protección de policías y de gendarmes en el ejercicio de sus tareas.

"Vemos con mucha preocupación un proyecto de ley que no sólo desconoce el más básico sentido común, sino que además desconoce un proyecto de la bancada de RN que ya es ley de la República y ha sido muy importante pues combate al delito y al crimen organizado, que es la Ley Naín-Retamal", señaló Schalper.

Añadió que la idea de los diputados del PC "no empatiza en lo más mínimo con la realidad cotidiana de los carabineros, y además debilita el combate al crimen organizado Creo que esa bancada tiene que hacerse la siguiente pregunta: ¿Va a estar del lado de las víctimas o va a estar del lado del Tren del Aragua?".

Según el diputado por el Distrito Nº 11 de la Región Metropolitana, "derogar las atribuciones que hoy día tienen los carabineros con la Ley Naín-Retamal es básicamente ponerse del lado del Tren del Aragua Por ello a ese comité le anunciamos la presentación de un proyecto de Ley Naín-Retamal 2.0, con el que vamos a profundizar en lo que establecimos en su minuto en la Ley-Naín Retamal sobre la protección a Carabineros de Chile .

Y el también diputado RN por La Araucanía, Juan Carlos Beltrán, indicó que "quiero considerar que lo anunciado por el PC es casi una vergüenza No ponerse en el lugar de Carabineros, que realiza una tremenda labor especialmente en mi región, para presentar un proyecto que derogue la Ley Naín-Retamal es una vergüenza".

El parlamentario del Distrito N° 22 agregó que "Carabineros hoy día se siente objetivamente un poco más respaldado para cumplir su deber. Eso lo hemos observado de manera permanente en terreno, cuando recorremos cada una de las regiones y conversamos con sus efectivos Se sienten más protegidos y, evidentemente, van a actuar con más rigurosidad y con total respaldo y respeto a las leyes".