Bancada UDI pide a Kast dar discusión inmediata proyecto de Sala Cuna Universal

Santiago, 29 de Abril de 2026. Ajuar para recien nacidos lidera el recorte para Desarrollo social en decreto firmado por el Ministro de Hacienda. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 22 May. (ATON) -

El proyecto avanzó al Senado tras obtener respaldo en la Cámara de Diputados, aunque el Ejecutivo presentó reserva de constitucionalidad.

Un grupo de diputadas de la Unión Demócrata Independiente pidió al Presidente José Antonio Kast otorgar discusión inmediata al proyecto de Sala Cuna Universal, con el objetivo de acelerar su tramitación legislativa en el Congreso.

La solicitud fue realizada mediante una declaración firmada por la jefa de bancada, Flor Weisse, junto a las diputadas Constanza Hube, Ximena Naranjo, Marlene Pérez, Natalia Romero y Alejandra Valdebenito.

En el documento, las parlamentarias aseguraron que la iniciativa representa una necesidad urgente para miles de familias del país.

Se trata de una reforma urgente y que ha sido largamente esperada por miles de familias chilenas, especialmente por las mujeres trabajadoras que, como todos sabemos, enfrentan múltiples barreras para compatibilizar sus empleos con la maternidad , señalaron.

La discusión sobre el proyecto tomó fuerza luego de que la Cámara de Diputados aprobara la admisibilidad de una moción presentada por el diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, en el contexto de la tramitación del megaproyecto impulsado por el Ejecutivo.

La propuesta logró avanzar al Senado tras obtener 82 votos a favor, 48 en contra y 24 abstenciones. Entre los respaldos estuvieron las diputadas UDI Natalia Romero y Alejandra Valdebenito, además de parlamentarias del Partido Social Cristiano.

Sin embargo, posteriormente el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, presentó una reserva de constitucionalidad respecto a la indicación.

Contraviene nuestra Constitución y la potestad del Ejecutivo en materia de administración del Estado y responsabilidad por las finanzas públicas , sostuvo el secretario de Estado.

En su declaración, las diputadas gremialistas recalcaron que el avance del proyecto debe realizarse considerando el contexto económico y la sostenibilidad financiera de la medida.

Así como es urgente avanzar en su tramitación, también es indispensable hacerlo bien: con responsabilidad fiscal, asegurando su sostenibilidad en el tiempo y sin imponer nuevas cargas a los empleadores, especialmente considerando el actual contexto económico y laboral del país , indicaron.

Las parlamentarias también plantearon que los recursos que podrían obtenerse a través del proyecto de Reconstrucción Nacional permitirían financiar esta política pública.

El Presidente Kast tiene la enorme oportunidad de reafirmar ante el país su absoluto compromiso con las mujeres y con la infancia, impulsando con decisión el proyecto de Sala Cuna Universal y poniéndolo como prioridad en la agenda legislativa de su gobierno , afirmaron.

Finalmente, destacaron que la iniciativa podría transformarse en una herramienta relevante para enfrentar la disminución de la natalidad y mejorar la calidad de vida de las familias.

Estamos frente a una política pública que impacta directamente en la calidad de vida de las familias, en la equidad laboral y en el desarrollo futuro del país, y que además puede transformarse en una herramienta clave para enfrentar la preocupante baja en la natalidad , concluyeron.

Entre las principales medidas contempladas en el proyecto está eliminar la exigencia de que las empresas tengan al menos 20 trabajadoras para acceder al beneficio de sala cuna. Además, se propone crear un Fondo de Sala Cuna financiado mediante una cotización obligatoria equivalente al 0,3% de las remuneraciones imponibles a cargo del empleador, junto con aportes estatales.