Banco Central redujo proyección de crecimiento para 2026: Entre 1% y 1,75%

Santiago, 15 de Abril de 2026. Imagenes del Banco Central ubicado en calle Agustinas con Morande centro de Santiago. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 17 Jun. (ATON) -

Instituto emisor dio a conocer el Informe de Política Monetaria (IPoM) de junio, que es más pesimista que el de marzo.

El Banco Central liberó el Informe de Política Monetaria (IPoM) correspondiente a junio, trabajo que redujo la proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para este año respecto del anterior informe.

El IPoM difundido hoy fijó un rango de alza de entre 1% y 1,75% para 2026, mientras que el publicado en marzo daba una estimación de 1,5% a 2,5%.

Esta revisión se explica en gran medida por la sorpresa negativa del primer trimestre. Y destaca en este cambio la contracción prevista para la minería.

Pero para 2027, el rango de proyección de crecimiento se eleva a 2%-3% (1,5/2,5% en marzo), impulsado por un mejor desempeño de la inversión.

Para el año 2028, el rango se ajusta a 1,75-2,75% (1,5-2,5% en marzo).

El IPoM de junio también destaca que "la inflación aumentó con rapidez en los últimos meses, impulsada por el alza en los costos que causó el conflicto en Medio Oriente, tal como se proyectó en marzo".

De acuerdo al informe de este mes del Banco Central, "la inflación total y la inflación subyacente (sin volátiles) se han comportado según lo previsto, dando cuenta de que la economía ha ido absorbiendo adecuadamente el shock del precio del petróleo".

Por eso se estima una inflación levemente mayor para fines de año, y que la variación anual del IPC retorne a valores cercanos a 3% en el segundo trimestre de 2027.

Ayer, el organismo que preside la economista Rosanna Costa decidió mantener la tasa de interés referencial en el nivel de 4,5% en el marco de su Reunión de Política Monetaria de junio.

ATON