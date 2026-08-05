Banda de Cartel Jalisco Nueva Generación cayó con 2,5 toneladas de metanfetamina

Material incautado por la policía tras la desarticulación de la rama española del Cártel Jalisco Nueva Generación EUROPA PRESS 05/8/2026 - EUROPA PRESS

Santiago 5 Ago. (ATON) -

La Policía Nacional española y la Oficina de Estupefacientes de Francia han detenido a 13 personas vinculadas con el Cartel Jalisco Nueva Generación de México, por haber introducido en España más de 2,5 toneladas de metanfetamina diluidas en unas 12 toneladas de esencia líquido de vainilla.

La Policía Nacional española y la Oficina de Estupefacientes de Francia han detenido a 13 personas vinculadas con el Cartel Jalisco Nueva Generación de México, por haber introducido en España más de 2,5 toneladas de metanfetamina diluidas en unas 12 toneladas de esencia líquido de vainilla.

Según informó la policía, la organización criminal, formada por 7 mexicanos, 4 españoles y 2 colombianos, transportó la mercancía desde México y la cocinaba en un laboratorio clandestino ubicado en una finca aislada de la provincia de Lleida.

La operación "Vanille" ha supuesto la desarticulación de uno de los mayores laboratorios de este tipo de Europa, según han explicado los investigadores. Las 13 detenciones se llevaron a cabo el 11 de julio tras iniciar la investigación a principios de junio, y 12 personas han ingresado en prisión. Cinco personas fueron detenidas en la provincia de Lleida, 4 en Barcelona y 4 en Tarragona.

La mercancía se almacenaba inicialmente en una empresa logística de la provincia de Barcelona tras haberla recibido mediante un contenedor marítimo que cargaba cerca de 12.700 kilogramos de aroma de vainilla.

Los integrantes de la organización recuperaban la metanfetamina disuelta en el aroma líquido mediante "complejos procesos químicos de extracción, purificación y cristalización", según la policía.

Una vez la policía constató que el laboratorio había empezado a recuperar la metanfetamina, se llevó a cabo un operativo en distintas ubicaciones que culminó con las detenciones.